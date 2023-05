Le partite della stagione di Women's Champions League: qual è la tua preferita?

La UEFA Women's Champions League 2022/23 ha riservato come sempre grandi sorprese e rimonte epiche.

UEFA.com ha scelto sei partite entusiasmanti: vota la tua preferita!

19/10/2022, prima giornata Gruppo C

La fase a gironi si apre con una sorpresa eclatante: il Lione inizia la difesa del titolo subendo la più grande sconfitta europea della sua storia. Caitlin Foord e Frida Maanum portano l'Arsenal sul 2-0 in 23 minuti, e nonostante il gol delle padrone di casa con Melvine Malard, Beth Mead segna il 3-1 prima dell'intervallo. A metà del secondo tempo, Foord e Mead segnano ancora.

Per la prima volta da quando l'FC Lyon è diventato l'Olympique Lyonnais nel 2004, il Lione subisce cinque gol in casa. Le francesi si vendicheranno con una vittoria per 1-0 in casa dell'Arsenal, che però arriva comunque primo nel Gruppo C.

Momento imperdibile: Foord si avventa su un passaggio di Wendie Renard e segna il 4-1 dalla distanza.

Highlights: Lione - Arsenal 1-5

26/10/2022, seconda giornata Gruppo B

La Roma, al tanto atteso debutto europeo, batte lo Slavia Praga 1-0 alla prima giornata ma sembra essere sull'orlo della sconfitta in Austria quando Rita Schumacher segna per il St. Pölten a inizio ripresa dopo il rigore trasformato da Jasmin Eder.

Il punteggio è ancora sul 2-0 a 15 minuti dalla fine ma Elena Linari, Valentina Giacinti (sulla respinta dopo un rigore parato), Manuela Giugliano e Paloma Lázaro ribaltano la partita. Sul finale il gol di Mária Mikolajová riaccende le speranze delle padrone di casa, ma vince la Roma. Il risultato è fondamentale perché permette alla Roma di superare il St. Pölten nelle prime due posizioni.

Momento imperdibile: sul 2-1, il portiere di casa Carina Schlüter si tuffa per deviare sul palo il rigore di Andressa Alves, ma il pallone termina a Giugliano che ribadisce in rete.

Highlights: St. Pölten - Roma 3-4

27/10/2022, seconda giornata Gruppo D

La rimonta dal 2-0 è il tema della seconda giornata. Il Bayern aveva già ribaltato uno svantaggio fino a battere il Rosengård per 2-1, ma dopo un'ora di gioco in casa del Benfica è in svantaggio di due gol (Nycole Rysla, Cloé Lacasse). La squadra tedesca accorcia con un colpo di testa di Maximiliane Rall, ma il Benfica sembra ancora avere la possibilità di vincere.

A sette minuti dalla fine, però, Georgia Stanway segna il suo primo gol con il Bayern con una conclusione dalla distanza. Il Benfica conquista poi un rigore, ma Maria-Luisa Grohs para su Ana Vitória e all'8' di recupero, Stanway segna da appena fuori area. Anche questo risultato è fondamentale perché consente al Bayern di superare il Benfica nelle prime due posizioni.

Momento imperdibile: il gol nel finale di Stanway, che ricorda la vittoria ai supplementari dell'Inghilterra contro la Spagna ai quarti di finale di UEFA Women's EURO 2022.

Highlights: Benfica - Bayern 2-3

Bayern - Barcellona 3-1

07/12/2022, quarta giornata Gruppo D

Stavolta è il Bayern a trovarsi sul 2-0 contro il Barcellona grazie alle reti di Klara Bühl e Lina Magull, per la gioia dei 24.000 spettatori (record) presenti nello stadio di Monaco di Baviera. Le padrone di casa si dimostrano più solide dopo aver perso 3-0 due settimane prima al Camp Nou.

Al quarto d'ora della ripresa arriva il 3-0 per il Bayern con un colpo di testa di Lea Schüller. Cinque minuti dopo, Geyse strappa il pallone a Grohs e accorcia. Anche se il Bayern chiude con una vittoria, il Barcellona rimane in vantaggio per differenza reti negli scontri diretti con il club tedesco: è così che si deciderà il primo posto nel Gruppo D.

Momento imperdibile: il Barcellona non aveva subito più di un gol in una partita per tutta la stagione (a parte una sconfitta amichevole per 2-1 proprio contro il Bayern ad agosto).

Highlights: Bayern - Barcellona 3-1

30/03/2023, ritorno quarti di finale

Il Chelsea era diventata la seconda squadra londinese a vincere in casa del Lione all'andata, ma a Stamford Bridge il vantaggio per 1-0 svanisce a 13 minuti dalla fine, quando la rete di Vanessa Gilles porta la sfida ai supplementari. Sotto una pioggia torrenziale, il Lione passa in vantaggio al minuto 110' con un gol di Sara Däbritz.

Ma quando le francesi erano già pronte a festeggiare la qualificazione, nei minuti di recupero Lauren James viene stesa in area da Becho. Dopo un lungo controllo del VAR, l'arbitro assegna il rigore alle Blues. Dal dischetto Maren Mjelde non sbaglia e la sfida va ai calci di rigore. Dagli 11 metri, prima sbaglia Wendie Renard per l'OL, e subito dopo pareggia l'errore James che esalta i riflessi di Christiane Endler. Col risultato momentaneamente in pareggio, gli ultimi tiri sono decisivi. Per il Chelsea segna Carter, mentre per il Lione il tiro di Lindsey Horan viene parato da Berger mandando in visibilio Stamford Bridge. Per la prima volta dagli ottavi di finale del 2013/14 contro il Turbine Potsdam, il Lione esce contro una squadra diversa dal Paris Saint-Germain.

Momento imperdibile: sono passati poco meno di sei minuti tra il fallo di James e Mjelde che ha preso il rigore, ma lei l'ha seppellito senza nervi.

Highlights: Chelsea 1-2 Lione (4-3 dcr)

01/05/2023, ritorno semifinale

Dopo un'emozionante gara d'andata che vede un Arsenal martoriato dagli infortuni rimontare due gol e pareggiare davanti a 60.000 spettatori, anche il ritorno regala emozioni e spettacolo. Stina Blackstenius, che otto giorni prima aveva segnato il gol del pari in trasferta contro il Wolfsburg, porta l'Arsenal in vantaggio, ma poco prima dell'intervallo l'ex centrocampista dei Gunners, Jill Roord, segna il pari con uno splendido tiro al volo su assist di Alex Popp, che aveva saltato l'andata per infortunio.

L'autrice dell'assist verso l'ora di gioco segna il 2-1 del Wolfsburg con un colpo di testa, ma a 15 minuti dalla fine Jenny Beattie segna il gol che manda la sfida ai supplementari. Quando tutto sembrava presagire i calci di rigore, Jule Brand ruba un pallone nella propria metà campo e lancia in profondità Pauline Bremer che con freddezza insacca il pallone in rete qualificando le Wolves.

Momento imperdibile: il gol della vittoria di Bremer scatena la festa del Wolfsburg.