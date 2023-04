Barcellona - Chelsea 1-1 (tot.: 2-1): il Barça blinda la qualificazione in finale al Camp Nou

Il Barcellona si qualifica per la terza stagione consecutiva in finale di UEFA Women's Champions League e alla quarta in cinque anni dopo l'1-1 col Chelsea davanti ai 72.000 spettatori del Camp Nou. Dopo aver segnato l'unico gol dell'andata, Caroline Graham Hansen è andata nuovamente in gol nella gara di ritorno.

Momenti chiave 63' Graham Hansen porta in vantaggio il Barça

67' Reiten pareggia e riapre la partita

Riepilogo partita

Il Barcellona inizia con la chiara intenzione di allungare il vantaggio. Asisat Oshoala, tornata titolare, sfiora subito il vantaggio dopo un uno-due con l'autrice del gol dell'andata, Caroline Graham Hansen. Mariona Caldentey, titolare al posto di Salma Paralluelo, calcia da buona posizione ma il suo tiro sorvola la traversa.

Caroline Graham Hansen UEFA via Getty Images

Emma Hayes mantiene il 3-5-2 visto nell'andata a Stamford Bridge, senza le infortunate Mille Bright e Kadeisha Buchanan. Jessie Fleming, titolare al posto di Jelena Čanković nell'unico cambio rispetto a sabato, agisce alle spalle delle attaccanti Sam Kerr e Guro Reiten, ma le Blues non creano veri pericoli nella prima frazione di gioco.

Nella ripresa il copione resta lo stesso, col Barça che attacca e il Chelsea che difende. Le spagnole però nonostante la buona organizzazione difensiva delle inglesi, riescono a sbloccare il risultato verso l'ora di gioco con un contropiede letale orchestrato da Aitana Bonmati e finalizzato da Graham Hansen.

In svantaggio di due gol tra andata e ritorno, il Chelsea torna ad attaccare a testa bassa e dopo soli quattro minuti accorcia le distanze con una ribattuta di Reiten dopo un tiro ravvicinato di Kerr respinto da Sandra Paños.

L'esultanza di Guro Reiten dopo il pari Chelsea FC via Getty Images

Nell'ultima mezz'ora le Blues alzano i ritmi ma non riescono a trovare il gol che sarebbe valso i tempi supplementari. Il Barcellona va in finale.

La cronaca di Barcellona - Chelsea (tot.: )

Visa Player of the Match: Aitana Bonmatí (Barcellona)

Aitana Bonmatì col premio UEFA via Getty Images

"La sua influenza quando il Bacellona ha il possesso ma anche i suoi movimenti senza palla, sono stati una gioia per gli occhi. Inoltre ha protetto il pallone liberando le compagne e ha lavorato instancabilmente per riconquistare il possesso. Decisiva anche per la manovra della squadra, come si evince anche dall'assist".

Osservatori Tecnici UEFA

Statistiche

Graham Hansen ha segnato in tutte e tre le partite giocate dal Barcellona contro il Chelsea: sia all'andata che al ritorno di questa semifinale e due anni fa nel 4-0 in finale a Goteborg.

Il Barcellona è alla sua quarta finale in cinque anni (ha perso col Lione nel 2019 e 2022 e battuto il Chelsea nel 2021).

Questa è stata la prima volta che il Barcellona non è riuscito a vincere in sei partite europee al Camp Nou dopo aver vinto 5-2, 5-1, 3-0, 6-0, e 5-1.

Con 72.262 spettatori, è la terza partita con più presenze nella storia della competizione, dietro altre due partite al Camp Nou del Barcellona.

Formazioni

Barcellona: Paños; Torrejón (Crnogorčević 73'), Paredes, León, Rolfö; Bonmatí (Geyse 83'), Walsh (Engen 60'), Guijarro; Graham Hansen, Oshoala (Paralluelo 60'), Caldentey

Chelsea: Berger; Mjelde, Eriksson, Carter; Périsset (Rytting Kaneryd 81'), Fleming (Harder 75'), Cuthbert, Leupolz, Charles; Kerr, Reiten (James 76')