Anteprima Arsenal - Wolfsburg, semifinale di ritorno di Women's Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Arsenal e Wolfsburg si affrontano nella semifinale di ritorno di UEFA Women's Champions League lunedì 1 maggio all'Arsenal Stadium.

Quando : lunedì 1 maggio (18:45 CET) Dove : Arsenal Stadium, Londra Cosa : semifinale di ritorno di UEFA Women's Champions League Come seguirla / Dove guardare : clicca qui per il prepartita e la diretta streaming su DAZN Finale : contro Chelsea o Barcellona, 16:00 CET, sabato 3 giugno, PSV Stadium, Eindhoven

In formazione ampiamente rimaneggiata per diversi infortuni e sotto di due gol nel primo tempo nella semifinale di andata, l'Arsenal sembrava dover dire addio alle speranze di rivincere il titolo dopo quello del 2006/07. Tuttavia, dopo le reti di Ewa Pajor e Sveindís Jónsdóttir, le Gunners hanno reagito e raggiunto il 2-2 grazie a un colpo di testa di Rafaelle poco prima dell'intervallo e al gol del pareggio di Stina Blackstenius.

Arsenal

Ultime sei partite (dalla più recente): PSVVVS

Ultima partita: Wolfsburg - Arsenal, 23/04 (semifinale di andata di UEFA Women's Champions League)

Situazione attuale: 4° in Super League, vincitore Coppa di Lega

Wolfsburg

Ultime sei partite (dalla più recente): PVVVPS

Ultima partita: Wolfsburg 2-2 Arsenal, 23/04 (semifinale di andata di UEFA Women's Champions League)

Situazione attuale: 2° in Bundesliga, finale di Coppa di Germania

Tutte le partite della UEFA Women's Champions League di questa stagione, dalla fase a gironi in poi, sono trasmesse in diretta nella maggior parte dei territori sulla piattaforma di streaming DAZN, insieme a YouTube. Il video YouTube sarà incorporato anche nel MatchCentre di UEFA.com e su UEFA.tv per tutte le partite di UEFA Women's Champions League, con gli highlights che seguiranno dalla mezzanotte CET.

Arsenal: Zinsberger; Maritz, Wubben-Moy, Beattie, Rafaelle; Maanum, Wälti, Catley; Pelova, Blackstenius, McCabe

Wolfsburg: Frohms; Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch; Oberdorf, Roord; Popp, Huth, Jónsdóttir; Pajor

Dove si gioca la finale di UEFA Women's Champions League 2023?

Il PSV Stadium di Eindhoven ospiterà la finale della UEFA Women's Champions League 2023 alle 16:00 CET di sabato 3 giugno.

Inaugurato nel 1910, il PSV Stadium, con i suoi 35.000 posti, ha una lunga storia di partite importanti, tra cui le finali di Coppa UEFA del 1978 (gara di ritorno) e del 2006, il ritorno della Supercoppa UEFA del 1988 e tre partite di UEFA EURO 2000.

Il 6 aprile 2018, 30.238 tifosi in casa del PSV Eindhoven hanno assistito alla vittoria dei Paesi Bassi contro l'Irlanda del Nord nel cammino verso la Coppa del Mondo femminile FIFA, un record di pubblico per qualsiasi qualificazione femminile organizzata dalla UEFA. Il 1° giugno 2019, un'affluenza record per il calcio femminile olandese di 30.640 persone ha visto i Paesi Bassi affrontare l'Australia in un'amichevole allo stadio.