Anteprima Barcellona - Chelsea, semifinale di ritorno di Women's Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Chelsea e Barcellona si affrontano nella semifinale di ritorno di UEFA Women's Champions League giovedì 27 aprile al Camp Nou.

Barcellona - Chelsea in breve Quando: giovedì 27 aprile (18:45 CET)

Dove: Camp Nou, Barcellona

Cosa: semifinale di ritorno di UEFA Women's Champions League

Come seguirla / Dove guardare: clicca qui per il prepartita e la diretta streaming su DAZN

Finale: contro Wolfsburg o Arsenal, 16:00 CET, sabato 3 giugno, PSV Stadium, Eindhoven

Cosa devi sapere?

Il Barcellona è in vantaggio per 1-0 grazie allo splendido gol al 4' di Caroline Graham Hansen a Stamford Bridge nella gara di andata di sabato. Il Chelsea si è ripreso velocemente e ha evitato una sconfitta simile a quella per 4-0 contro le blaugrana nella finale del 2021. Le ospiti hanno comunque continuato a dominare, sfiorando anche il raddoppio, motivo per cui la squadra di Emma Hayes è più che contenta di rimanere in gara per il ritorno.

Highlights andata: Chelsea - Barcellona 0-1

Statistiche

Barcellona

Ultime sei partite (dalla più recente): VVVVVV

Ultima partita: Chelsea - Barcellona 0-1, 22/04 (semifinale di andata di UEFA Women's Champions League)

Situazione attuale: 1° in Liga

Graham Hansen sull'andata

Chelsea

Ultime sei partite (dalla più recente): SVVSSV

Ultima partita: Chelsea - Barcellona 0-1, 22/04 (semifinale di andata di UEFA Women's Champions League)

Situazione attuale: 3° in Super League, finale di FA Cup

Dove guardarla Tutte le partite della UEFA Women's Champions League di questa stagione, dalla fase a gironi in poi, sono trasmesse in diretta nella maggior parte dei territori sulla piattaforma di streaming DAZN, insieme a YouTube. Il video YouTube sarà incorporato anche nel MatchCentre di UEFA.com e su UEFA.tv per tutte le partite di UEFA Women's Champions League, con gli highlights che seguiranno dalla mezzanotte CET.

Probabili formazioni

Barcellona: Paños; Bronze, Paredes, León, Rolfö; Bonmatí, Walsh, Guijarro; Graham Hansen, Oshoala, Paralluelo

Chelsea: Berger; Périsset, Mjelde, Eriksson, Carter; Cuthbert, Leupolz, Charles; James, Kerr, Reiten

Mjelde: 'Tutto può succedere'