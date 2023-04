Wolfsburg - Arsenal 2-2: Gunners di rimonta

L'Arsenal ha rimontato due gol per mantenere la sfida in equilibrio in vista del ritorno. Ewa Pajor e Sveindís Jónsdóttir hanno segnato per il Wolfsburg, prima della rimonta con le firme di Rafaelle Souza e Stina Blackstenius.

Momenti chiave 19' Pajor segna per il Wolfsburg

24' Jónsdóttir raddoppia

45' Rafaelle accorcia

69' Blackstenius pareggia

Il racconto della partita

Entrambe le squadre avevano svariati elementi fuori, e inizialmente ne ha approfittato il Wolfsburg, andato avanti 2-0 grazie a Pajor e Jónsdóttir.

Rafaelle Souza ha trovato la rete del 2-1 al 45', il Wolfsburg si è esposto per ritornare avanti di due gol, ma l'Arsenal ha pareggiato nel finale per tenere tutto aperto in vista del ritorno.

La cronaca: Wolfsburg - Arsenal

Visa Player of the Match: Jennifer Beattie (Arsenal)

Formazioni

Wolfsburg: Frohms; Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch; Oberdorf, Roord; Brand (Wassmuth 64), Huth, Jónsdóttir; Pajor

Arsenal: Zinsberger; Maritz, Wubben-Moy, Beattie, Rafaelle; Maanum, Wälti, Catley (Wienroither 70); Pelova (Kühl 90), Blackstenius, McCabe