Chelsea - Barcellona, anteprima semifinale di andata di Women's Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Chelsea e Barcellona si affrontano nella semifinale di andata di UEFA Women's Champions League sabato 22 aprile a Stamford Bridge.

Quando : sabato 22 aprile (13:30 CET) Dove : Stamford Bridge, Londra Cosa : semifinale di andata di UEFA Women's Champions League Come seguirla / Dove guardarla : clicca qui per seguire il prepartita e la diretta streaming DAZN Ritorno : 18:45 CET, giovedì 27 aprile, Camp Nou

Il 4-0 del Barcellona contro il Chelsea nella finale del 2021 a Göteborg ha regalato alle blaugrana il loro primo (e finora unico) titolo in Champions League e rimane anche l'unica finale disputata dalle Blues. Dopo aver vinto le ultime 60 partite di campionato e segnato 35 gol nelle otto gare europee di questa stagione, il Barça sta bene almeno quanto due anni fa e ha fatto tutto questo senza Alexia Putellas. La fuoriclasse potrebbe collezionare la sua prima presenza del 2022/23 proprio a Stamford Bridge dopo essersi ripresa da un infortunio.

Il Chelsea ha mostrato le proprie credenziali eliminando le detentrici del Lione ai quarti. Sam Kerr è in ottima forma, mentre Pernille Harder è tornata da una lunga assenza, ma le Blues si preoccupano i due difensori centrali Millie Bright e Kadeisha Buchanan.

Chelsea

Ultime sei partite (dalla più recente): VVSSVV

Ultima partita: Aston Villa - Chelsea 0-1, 16/04 (semifinale di FA Cup)

Situazione attuale: 2° in Women's Super League, finale di FA Cup

Barcellona

Ultime sei partite (dalla più recente): VVVVVV

Ultima partita: Barcelona - Atlético 4-0, 15/04

Situazione attuale: 1° in Liga

Tutte le partite della UEFA Women's Champions League di questa stagione, dalla fase a gironi in poi, sono trasmesse in diretta nella maggior parte dei territori sulla piattaforma di streaming DAZN, insieme a YouTube. Il video YouTube sarà incorporato anche nel MatchCentre di UEFA.com e su UEFA.tv per tutte le partite di UEFA Women's Champions League, con gli highlights che seguiranno dalla mezzanotte CET.

Chelsea: Berger; Périsset, Mjelde, Eriksson, Carter; Cuthbert; Leupolz, Reiten; James, Kerr, Charles

Barcellona: Paños; Bronze, Paredes, León, Rolfö; Bonmatí, Walsh, Guijarro; Graham Hansen, Oshoala, Paralluelo

Dove si gioca la finale di UEFA Women's Champions League 2023?

Il PSV Stadium di Eindhoven ospiterà la finale della UEFA Women's Champions League 2023 alle 16:00 CET di sabato 3 giugno.

Inaugurato nel 1910, il PSV Stadium, con i suoi 35.000 posti, ha una lunga storia di partite importanti, tra cui le finali di Coppa UEFA del 1978 (gara di ritorno) e del 2006, il ritorno della Supercoppa UEFA del 1988 e tre partite di UEFA EURO 2000.

Il 6 aprile 2018, 30.238 tifosi in casa del PSV Eindhoven hanno assistito alla vittoria dei Paesi Bassi contro l'Irlanda del Nord nel cammino verso la Coppa del Mondo femminile FIFA, un record di pubblico per qualsiasi qualificazione femminile organizzata dalla UEFA. Il 1° giugno 2019, un'affluenza record per il calcio femminile olandese di 30.640 persone ha visto i Paesi Bassi affrontare l'Australia in un'amichevole allo stadio.