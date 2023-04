Wolfsburg - Arsenal, anteprima andata semifinale Women's Champions League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Wolfsburg e Arsenal si affronteranno domenica 23 aprile alla VfL Wolfsburg Arena per l'andata della semifinale di UEFA Women's Champions League.

Wolfsburg - Arsenal in breve Quando: domenica 23 aprile (15:30 CET)

Dove: VfL Wolfsburg Arena, Wolfsburg

Cosa: andata semifinale UEFA Women's Champions League

Come seguirla/dove guardarle: copertura e diretta streaming di DAZN sarà visibile qui

Second leg: 18:45 CET, Monday 1 May, Arsenal Stadium

Quarti di finale 2022: Wolfsburg - Arsenal 2-0 

Stato di forma

Wolfsburg

Ultime sei partite (dal risultato più recente): VVPSVV

Ultima partita: Bayern - Wolfsburg 0-5, 15/04 (semifinale Coppa di Germania)

Prossima partita: Duisburg - Wolfsburg, 19/04

Situazione attuale: 2° in Frauen-Bundesliga, finale Coppa di Germania

Arsenal

Ultime sei partite (dal risultato più recente): VVVSVV

Ultima partita: Arsenal - Manchester City 2-1, 02/04

Prossima partita: Manchester United - Arsenal, 19/04

Situazione attuale: 3° in Women's Super League, vincitrice Coppa di Lega

Dove guardarla Tutte le partite della UEFA Women's Champions League di questa stagione, dalla fase a gironi in poi, sono trasmesse in diretta nella maggior parte dei territori sulla piattaforma di streaming DAZN, insieme a YouTube. Il flusso di YouTube sarà incorporato anche nel MatchCentre di UEFA.com e su UEFA.tv per tutte le partite di UEFA Women's Champions League, con gli highlights che seguiranno dalla mezzanotte CET.

Probabili formazioni

Wolfsburg: Frohms; Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch; Oberdorf, Lattwein; Huth, Roord, Jónsdóttir, Pajor

Arsenal: Zinsberger; Maritz, Wubben-Moy, Rafaelle, McCabe; Williamson, Kühl; Pelova, Maanum, Foord; Blackstenius