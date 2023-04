Semifinali Women's Champions League: Wolfsburg-Arsenal, Chelsea-Barcellona

Le semifinali di UEFA Women's Champions League regalano tanti spunti interessanti in vista dei due big match di aprile.

Ecco una breve analisi delle patite dalle quali usciranno le due squadre che si affronteranno il 3 giugno nella finale di Eindhoven.

Compra i biglietti per la finale

Verso Eindhoven Semifinali Andata Sabato 22 aprile:

Chelsea - Barcellona (13:30 CET) Domenica 23 aprile:

Wolfsburg - Arsenal (15:30 CET)

Ritorno: orari e date da confermare Giovedì 27 aprile o venerdì 28 aprile (da confermare):

Barcellona - Chelsea (18:45 CET) Lunedì 1 maggio:

Arsenal - Wolfsburg (18:45 CET) Finale Sabato 3 giugno: PSV Stadium, Eindhoven

Chelsea/Barcellona - Wolfsburg/Arsenal (16:00)

Quattro cose da sapere sulle semifinali

Tutte e quattro le squadre hanno già raggiunto la finale e solo il Chelsea non ha ancora vinto il titolo. Compresa questa stagione, i quattro club hanno raggiunto 25 semifinali.

Dall'ultima volta che l'Arsenal ha raggiunto questa fase (nel 2012/13, quando ha perso contro un Wolfsburg alla sua prima volta), il Barcellona e il Chelsea hanno raggiunto sempre la semifinale, mentre il Wolfsburg ha fallito solo la prima.

Una città vanta due squadre in semifinale per la prima volta, sebbene due club di Londra (Arsenal e Chelsea) e di Parigi (Paris Saint-Germain e Juvisy, ora Paris FC) abbiano raggiunto singolarmente le semifinali nelle stagioni precedenti.

La Francia non ha una semifinalista solo per la seconda volta dal 2007/08, ovvero dalla stagione d'esordio del Lione. Nella stagione 2013/14, il Wolfsburg vinse, ma nessuna delle altre semifinaliste (Birmingham City, Turbine Potsdam e Tyresö, vice campione) ha più partecipato alla competizione.

Riuscirà il Chelsea a sovvertire i pronostici contro il Barcellona?

2021 final highlights: Chelsea 0-4 Barcellona

La finale del 2021 a Göteborg, giocata a porte chiuse, è stato come un momento di svolta per la competizione. Mentre il Chelsea non era mai arrivato in finale prima del 2021, il Barcellona aveva giocato la finale di due anni prima contro il Lione, con le francesi che avevano archiviato la vittoria già nel primo tempo rifilando quattro gol alle spagnole.

Questa volta è stato il Barça a fare il Lione, battendo 4-0 le Blues e interrompendo il dominio quinquennale delle francesi che però si sono vendicate nel 2022.

Il Lione, infatti, ha tolto lo scettro al Barcellona nella finale dell'anno scorso a Torino, anche se in quest'edizione si è arreso a un grande Chelsea ai quarti di finale solamente ai calci di rigore dopo il pari su rigore di Maren Mjelde a Stamford Bridge nei minuti di recupero dei supplementari.

Dall'altro lato il Barcellona, autore di ben 29 gol nella fase a gironi, ha superato senza difficoltà la Roma ai quarti grazie anche a un Camp Nou quasi del tutto esaurito. Ancora una volta nella gara di ritorno il Barça giocherà in casa, con l'obiettivo della sua quarta finale in cinque anni.

Il Chelsea avrà altre idee e spera che questa semifinale possa essere una risposta a quanto accaduto due anni fa a Göteborg, così come quella prestazione finale dominante permise al Barcellona di esorcizzare i fantasmi di Budapest 2019.

Come sa bene il Lione, il Chelsea non ha solo talenti in attacco come Sam Kerr e Lauren James, ma possiede anche la grinta e la volontà di arrivare a tutti i costi al proprio obiettivo: la vittoria. Queste qualità potrebbero permettere loro di raggiungere le altre semifinaliste nell'albo d'oro.

Ancora una volta Wolfsburg contro Arsenal

Highlights quarti di finale 2022: Wolfsburg - Arsenal 2-0 

L'Arsenal ha raggiunto per la prima volta una semifinale europea nel 2002/03, nella seconda edizione della UEFA Women's Cup e nella stagione precedente all'acquisizione del VfR Eintracht Wolfsburg da parte del VfL Wolfsburg. Un decennio dopo, il Wolfsburg ha eliminato i vincitori del 2006/07 nella sesta e - fino a quest'anno - più recente semifinale dei Gunners, mentre il club tedesco è andato a conquistare il primo di due titoli consecutivi nelle sue prime apparizioni europee.

Il Wolfsburg è ora in semifinale per l'ottava volta nelle 11 stagioni dal suo esordio, mentre l'Arsenal, dopo essere stato messo in secondo piano a livello nazionale da Chelsea e Manchester City, è riuscito a tornare nell'élite del calcio europeo.

Le Gunners si sono qualificate grazie al successo sul Bayern Monaco nel turno precedente, dopo avere ribaltato la sconfitta per 1-0 dell'andata con un 2-0 nel ritorno. Adesso inoltre le inglesi possono sperare sui recuperi di due fuoriclasse come Beth Mead e Vivianne Miedema.

La vittoria è stata anche un raro successo per l'Arsenal contro un'avversaria tedesca, dato le Gunners hanno spesso faticato contro le squadre della Frauen-Bundesliga - un aspetto reso ancora più evidente nei quarti di finale della scorsa stagione contro il Wolfsburg e nelle semifinali del 2012/2013.

Lo stesso Wolfsburg ha avuto la meglio sul Paris Saint-Germain nei quarti, con il gol decisivo di Alex Popp, che una decina di anni fa ha affrontato anche l'Arsenal. Senza dubbio avrà voglia di festeggiare a Londra dopo che un infortunio nel riscaldamento l'ha crudelmente esclusa dalla vittoria dell'Inghilterra sulla Germania nella finale di UEFA Women's EURO 2022 a Wembley.