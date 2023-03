Chelsea - Lione 1-2 (dts, tot. 2-2, Chelsea vince 4-3 dcr): alla fine la spunta il Chelsea

È una partita infinita quella di ritorno dei quarti di UEFA Women's Champions League tra Chelsea e Lione a Stamford Bridge, ma a festeggiare la qualificazione sono quasi inaspettatamente le Blues.

I momenti chiave 6' Bruun conclude alto

15' Endler neutralizza Kerr

24' Tiro di James parato da Endler

77' Gilles porta in vantaggio il Lione

110' Däbritz raddoppia

120'+8 Mjelde accorcia su rigore

Rigori Berger para su Renard e Horan e manda il Chelsea in semifinale

La partita in breve: il Chelsea la riprende in extremis

Senza il difensore centrale Millie Bright per infortunio, il Chelsea schiera il capitano Magdalena Eriksson insieme alle ex di turno Kadeisha Buchanan ed Ève Périsset. La squadra di casa corre subito due rischi: prima, Ann-Katrin Berger para un tiro di Delphine Cascarino e Signe Bruun spara alto sulla ribattuta, poi l'attaccante danese si ripete dopo uno scivolone di Eriksson.

Dopo 15 minuti, il Chelsea si procura una grande occasione in contropiede, schema molto efficace all'andata. Lauren James libera Sam Kerr, ma Christiane Endler para. Endler fa ancora meglio deviando il pallone sopra la traversa dopo un bel gioco di gambe e un potente tiro di James.

Getty Images

Il Lione spinge ancora e Bruun mette alla prova Berger, ma ha bisogno di qualcosa in più. Nell'intervallo entra Ada Hegerberg, capocannoniere assoluta della competizione e subito in gol contro il Guingamp nel fine settimana dopo quasi sette mesi di assenza. Il Chelsea le impedisce di segnare, anche se dopo il quarto d'ora della ripresa l'attaccante sfiora il palo di testa.

Il Chelsea sembra avere tutto sotto controllo, ma a 13 minuti dalla fine Vanessa Gilles gira in qualche modo un cross di Lindsey Horan dietro il palo difeso da Berger. All'improvviso la partita si accende ed entrambe le squadre si lanciano in avanti per evitare i tempi supplementari, ma senza successo. L'extra time porta una pioggia battente ma poche occasioni, o almeno così sembra. Al 110', su uno scambio fra tre subentrate del Lione, Vicki Becho appoggia di tacco per Hegerberg sulla destra; il suo cross termina sui piedi di Däbritz, che insacca in diagonale.

Gara finita? Tutt'altro, perché in pieno recupero Becho atterra James in area e Mjedle trasforma dal dischetto: si va ai rigori. Dopo l'errore di Renard sul terzo tiro del Lione, James sbaglia il quarto del Chelsea, ma Horan fallisce il quinto dell'OL e manda le Blues in semifinale.

La partita minuto per minuto: Chelsea - Lione 1-2 (dts, tot. 2-2, Chelsea vince 4-3 dcr)

Ann-Katrin Berger con il premio



Visa Player of the Match: Ann-Katrin Berger (Chelsea)

"Ha rivoluzionato la gara parando due calci di rigore".

Osservatori tecnici UEFA

Formazioni

Chelsea: Berger; Périsset (Mjelde 73'), Buchanan, Eriksson, Carter; Cuthbert (Fleming 111'), Leupolz (Ingle 71'), Reiten (Rytting Kaneryd 91'); James, Kerr, Charles

Lyon: Endler; Carpenter, Gilles, Renard, Bacha (Morroni 106'); Egurrola (Däbritz 56'); Horan, Van de Donk (Marozsán 106'), Majri (Becho 73'); Cascarino (Malard 97'), Bruun (Hegerberg 46')