Barcellona-Roma 5-1 (tot. 6-1): show Bluagrana, è semifinale

Per la quinta stagione di fila, il Barcellona vola ai quarti di finale di UEFA Women's Champions League: al Camp Nou, davanti a oltre 55mila spettatori, le Blaugrana battono 5-1 la Roma giò sconfitta 1-0 all'Olimpico. Le Giallorosse, esordienti nella competizione, salutano dunque ai quarti.

Momenti chiave 11' Rolfö sblocca il risultato

33' León, con un gran tiro dalla distanza, trova il raddoppio

45' Rolfö firma la doppietta personale dopo una splendida azione corale

46' Oshoala fa poker ed entra nel tabellino

53' Guijarro, di testa sugli sviluppi di un corner, realizza la quinta rete

58' Serturini realizza il gol della bandiera

La partita in breve: troppo Barça per la Roma



Asisat Oshoala del Barcellona esulta dopo aver segnato a inizio secondo tempo contro la Roma

Forte della vittoria di misura ottenuta nella combattuta gara d'andata della scorsa settimana all'Olimpico, il Barcellona parte alla grande anche davanti ai suoi tifosi e viene premiato dopo poco più di dieci minuti, quando Fridolina Rolfö fa centro dopo un assist di Asisat Oshoala.

Le Blaugrana devono aspettare che scocchi la mezzora per trovare il raddoppio, ma l'attesa vale decisamente la pena quando Mapi León sorprende Camelia Ceasar con un poderoso tiro di sinistro da 30 metri.

Il terzo gol, nel recupero del primo tempo, è una mezzata per la squadra di Alessandro Spugna, punita da una bellissima azione corale conclusa dal preciso tap-in ancora della svedese Rolfö sul cross basso di Caroline Graham Hansen.

Ogni speranza di arginare lo strapotere del Barça dopo l'intervallo è vana per la Roma, punito in avvio di ripresa da Oshoala, che capitalizza al meglio una scorribanda sulla destra dell'incontenibile Aitana Bonmatí.

Patricia Guijarro approfitta della libertà concessale dalla difesa romanista per realizzare di testa la quinta rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La Roma ha però un sussulto e trova il gol della bandiera con Annamaria Serturini, che raccoglie l'assist di Andressa Alves e fa centro di destro.

Barcellona-Roma 5-1 (tot. 6-1): la partita minuto per minuto e le reazioni

Fridolina Rolfoe oè stata eletta Visa Player of the Match di Barcellona-Roma

Visa Player of the Match: Fridolina Rolfö (Barcelona)

"Ha segnato due gol e ha messo costantemente in difficoltà la difesa delle Giallorosse, sia attraverso le combinazioni con le compagne sia nell'uno contro uno contro le avversarie."

Commissione Osservatori tecnici UEFA

Graham Hunter, Barcelona reporter

I proclami Jonatan Giráldez nei giorni passati sono stati confermati quando il Barcellona ha affrontato e battuto la Roma. L'allenatore galiziano ha sottolineato la sua convinzione che alcuni delle sue giocatrici avessero smarrito la concretezza necessaria la scorsa settimana all'Olimpico e ha costantemente chiesto cinismo in questa gara di ritorno. Ha anche sottolineato che avere un "Clásico" in mezzo alle due sfide contro le Giallorosse ha rappresentato un esame e che vincere "solo" 1-0 contro il Real Madrid non autorizzava a pensare che la sua squadra fosse al di sotto della media. Questo lo ha dimostrato. Implacabile, spietato, di successo e divertente. Semifinale conquistata.

Francesco Corda, Roma reporter

La Roma merita applausi per quanto ha saputo fare da esordiente in UEFA Women's Champions League, ma stasera al Camp Nou si è dovuta inchinare allo strapotere del Barcellona, che per la quinta stagione consecutiva accede alle semifinali. Il 5-1 finale testimonia la superiorità delle Blaugrana che stasera, a differenza dell'andata all'Olimpico, sono state davvero ciniche. Per le Giallorosse di Spugna e Serturini la soddisfazione di aver segnato in un tempio del calcio e di aver fatto un ottimo cammino...



La Roma festeggia il gol della bandiera contro il Barcellona, realizzato da Annamaria Serturini AFP via Getty Images

Reazioni

Jonatan Giráldez, allenatore Barcellona: "Dovevamo essere molto concentrati, molto completi nella nostra prestazione perché la Roma ha ottime attaccanti che producono un buon gioco di transizione. Per questo motivo sono quasi ugualmente contento di come abbiamo giocato in attacco e in difesa. Forse avremmo potuto essere più efficaci oggi, forse avremmo potuto creare ancora più occasioni ma, nel complesso, sono contento".

Fridolina Rolfö, difensore Barcellona e Player of the Match: "Dovevamo offrire un grande spettacolo perché sapevamo che la scorsa settimana a Roma avremmo potuto fare meglio. Il tifo ci ha aiutato; cantavano dall'inizio alla fine e ci davano energia. L'ho sentito davvero oggi e non c'è dubbio che aiuti".



Alessandro Spugna, allenatore Roma: "Il Barcellona è molto forte. Ha iniziato la stagione come una delle favorite per questa competizione. Sono eccellenti in tutta la loro squadra. Davvero brave e possono andare molto avanti in questo torneo. Ciò significa che non solo sono molto orgoglioso di come le abbiamo messe alla prova in queste due partite, ma anche molto orgoglioso del percorso che la Roma ha fatto per raggiungere i quarti di finale per la prima volta".



Vicky Losada, centrocampista Roma: "Abbiamo sprecato alcune occasioni la scorsa settimana e sapevamo esattamente come avrebbe reagito il Barcellona. Loro sono molto forti ma abbiamo ancora grandi obiettivi nella nostra stagione. Infatti sabato abbiamo una partita importante contro il Milan. È già tempo di allontanare questo dalle nostre menti e concentrarci sulle vicende del campionato".

Statistiche chiave

Il Barcellona ha vinto tutti gli ultimi 18 incontri casalinghi in UEFA Women’s Champions League, dopo la sconfitta 1-0 contro il Lione nei quarti di finale nel marzo 2018.

Soltanto uno degli ultimi 57 incontri del Barcellona in UEFA Women’s Champions League è terminato con un pareggio.

La Roma è diventata la prima squadra a segnare contro il Barcellona al Camp Nou in questa edizione della UEFA Women's Champions League.

Formazioni

Barcellona: Paños; Bronze, Paredes, León (Fernàndez 73'), Rolfö (Rábano 80'); Bonmatí, Walsh (Syrstad Engen 66'), Guijarro; Graham Hansen, Oshoala (Geyse 66'), Paralluelo (Vilamala 66')

Roma: Ceasar; Bartoli (Di Guglielmo 55'), Wenninger, Linari, Minami; Serturini, Giugliano, Losada (Greggi 46'), Haavi (Glionna 54'); Andressa Alves (Ciccotti 78'), Giacinti (Kramžar 74')