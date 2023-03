Wolfsburg - Paris Saint-Germain, anteprima quarti Women's Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Wolfsburg e Paris Saint-Germain si affrontano al ritorno dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League giovedì 30 marzo alla VfL Wolfsburg Arena.

Wolfsburg - Paris in breve Quando: giovedì 30 marzo (18:45 CET)

Dove: VfL Wolsburg Arena

Cosa: ritorno quarti di finale UEFA Women's Champions League

Come seguirla / Dove guardare: clicca qui per il prepartita e lo streaming in diretta su DAZN

Semifinale: contro Bayern München o Arsenal (22/23 e 29/30 aprile)

Il Wolfsburg ha vinto 1-0 all'andata al Parc des Princes grazie a un rigore di Dominique Janssen dopo l'espulsione di Élisa de Almeida per fallo di mano in area. La sua squalifica è una brutta notizia per un Paris che è già privo dei difensori Paulina Dudek e Amanda Ilestedt per infortunio.

Highlights: Paris - Wolfsburg 0-1

Statistiche

Wolfsburg

Ultime sei partite (dalla più recente): SVVVSV

Ultima partita: Bayern München - Wolfsburg 1-0, 25/03

Situazione attuale: 2° in Frauen-Bundesliga, semifinale di Coppa di Germania

Paris

Ultime sei partite (dalla più recente): VSVVVV

Ultima partita: Montpellier - Paris 0-1, 26/03

Situazione attuale: 2° in Division 1 Féminine, finale di Coppa di Francia

Dove guardarla Tutte le partite della UEFA Women's Champions League di questa stagione, dalla fase a gironi in poi, sono trasmesse in diretta nella maggior parte dei territori sulla piattaforma di streaming DAZN, insieme a YouTube. Il flusso di YouTube sarà incorporato anche nel MatchCentre di UEFA.com e su UEFA.tv per tutte le partite di UEFA Women's Champions League, con gli highlights che seguiranno dalla mezzanotte CET.

Probabili formazioni

Wolfsburg: Frohms; Hendrich, Hegering, Janssen, Rauch; Oberdorf, Lattwein; Huth, Roord, Popp; Pajor

Diffidate: Lattwein, Popp

Paris: Bouhaddi; Lawrence, Georgieva, Geyoro, Karchaoui; Hamraoui, Jean-François, Fazer; Baltimore, Diani, Bachmann

Squalificata: De Almeida

Diffidate: Ilestedt

In vendita i biglietti della finale