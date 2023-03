Chelsea - Lione, anteprima quarti Women's Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Chelsea e Lione si affrontano giovedì 30 marzo a Stamford Bridge al ritorno dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League.

Chelsea - Lione in breve Quando: giovedì 30 marzo (21:00 CET)

Dove: Stamford Bridge, Londra

Cosa: ritorno quarti di finale UEFA Women's Champions League

Come seguirla / Dove guardare: clicca qui per il prepartita e lo streaming in diretta su DAZN

Semifinale: contro Roma o Barcellona (22/23 e 29/30 aprile)

Il Chelsea è in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Guro Reiten all'OL Stadium. La squadra transalpina ha perso per la prima volta nelle 19 partite di andata giocate in casa in questa competizione e spera di evitare la prima eliminazione in trasferta dopo quella contro il Duisburg nelle semifinali del 2008/09.

Highlights: Lyon - Chelsea 0-1

Le squadre dei quarti

Statistiche

Chelsea

Ultime sei partite (dalla più recente): SVVVVS

Ultima partita: Man City - Chelsea 2-0, 26/03

Situazione attuale: 3° in Women's Super League, semifinale di FA Cup

Lione

Ultime sei partite (dalla più recente): VSVVVV

Ultima partita: Lyon - Guingamp 6-0, 25/03

Situazione attuale: 1° in Division 1 Féminine, finale di Coppa di Francia

Dove guardarla Tutte le partite della UEFA Women's Champions League di questa stagione, dalla fase a gironi in poi, sono trasmesse in diretta nella maggior parte dei territori sulla piattaforma di streaming DAZN, insieme a YouTube. Il flusso di YouTube sarà incorporato anche nel MatchCentre di UEFA.com e su UEFA.tv per tutte le partite di UEFA Women's Champions League, con gli highlights che seguiranno dalla mezzanotte CET.

Probabili formazioni

Chelsea: Berger; Périsset, Buchanan, Eriksson, Carter; Leupolz, Ingle; James, Fleming, Reiten; Kerr

Diffidate: Carter, James

Lyon: Endler; Carpenter, Gilles, Renard, Morroni; Horan, Egurrola, Marozsán; Cascarino, Le Sommer, Däbritz

Diffidate: Egurrola

In vendita i biglietti della finale