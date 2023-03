Barcelona - Roma, anteprima quarti Women's Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Barcelona e Roma si affrontano mercoledì 29 marzo al Camp Nou al ritorno dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League.

Barcelona - Roma in breve Quando: mercoledì 29 marzo (18:45 CET)

Dove: Camp Nou, Barcelona

Cosa: ritorno quarti di finale UEFA Women's Champions League

Come seguirla / Dove guardare: clicca qui per il prepartita e lo streaming in diretta su DAZN

Semifinale: contro Lyon o Chelsea (22/23 e 29/30 aprile)

Cosa devi sapere?

Il Barcelona ha vinto tutte e quattro le partite di UEFA Women's Champions League al Camp Nou negli ultimi 12 mesi, segnando 19 gol davanti a un totale di 258.888 spettatori. Salma Paralluelo ha scelto un buon momento per firmare il suo primo gol in Europa suggellando l'1-0 per le blaugrana allo Stadio Olimpico.

La Roma, nel frattempo, ha fatto registrare il record italiano di affluenza con quasi 40.000 spettatori. Anche se non è riuscita a pareggiare, ha fatto capire che potrebbe negare al Barça la quinta semifinale consecutiva.

Occhi puntati su Vicky Losada, per anni al Barcelona e ora alla Roma. La giocatrice spera di esordire finalmente al Camp Nou perché era assente in occasione del derby contro l'Espanyol a gennaio 2021 (Andressa Alves, altra ex, era già alla Roma).

I pronostici sono favorevoli alle padrone di casa (che sabato hanno sconfitto il Real Madrid), ma la Roma ha messo in grande difficoltà il Wolfsburg nella fase a gironi e potrebbe fare altrettanto al Camp Nou.

Highlights: Roma - Barcelona 0-1

Statistiche

Barcelona

Ultime sei partite (dalla più recente): VVVVVV

Ultima partita: Barcelona - Real Madrid 1-0, 25/03

Situazione attuale: 1° in Liga

Roma

Ultime sei partite (dalla più recente): SVVSVV

Ultima partita: Roma - Barcelona 0-1, 21/03 (andata quarti di Women's Champions League)

Situazione attuale: 1ª in Serie A, finale di Coppa Italia

Probabili formazioni

Barcelona: Paños; Bronze, Paredes, León, Rolfö; Bonmatí, Walsh, Guijarro; Graham Hansen, Oshoala, Paralluelo

Roma: Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Serturini, Giugliano, Losada, Haavi; Andressa Alves, Giacinti

Paralluelo: 'La Roma poteva vincere'

L'opinione dal campo

