Cosa guardare nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League

I quarti di finale di UEFA Women's Champions League si decideranno mercoledì e giovedì. Con tutte e quattro le sfide terminate sull'1-0, nessuna qualificazione in semifinale è scontata. Ecco un breve riepilogo delle partite.

La Roma insegue il suo sogno al Camp Nou

Il Barcellona ha un bilancio che fa paura in ogni caso, ma le sue quattro partite casalinghe di UEFA Women's Champions League al Camp Nou, tutte contro avversari navigati, sono state particolarmente spettacolari. La scorsa stagione ha vinto l'andata dei quarti di finale per 5-2 contro il Real Madrid, poi ha sconfitto il Wolfsburg per 5-1 nell'andata della semifinale, e infine nella fase a gironi di questa edizione, le catalane hanno battuto il Bayern per 3-0 e il Rosengård per 6-0, per un totale di 19-3 tra le quattro vittorie, impreziosite da un'affluenza totale di 258.888 spettatori, di cui oltre 91.000 contro Madrid e Wolfsburg.

Non è quindi il posto ideale per una Roma che deve già ribaltare l'1-0 dell'andata per continuare a sognare nella sua stagione d'esordio. Nella sfida inedita allo Stadio Olimpico - che per la prima volta ha ospitato una partita delle giallorosse - il Barça è passato in vantaggio con Salma Paralluelo, ma la Roma è rimasta in partita sino alla fine impensierendo più di una volta le blaugrana, per la gioia dei 39.454 tifosi presenti allo stadio (record per il calcio femminile italiano). L'ex stella del Barça, Vicky Losada, ora alla Roma, potrebbe fare il suo debutto al Camp Nou dopo aver saltato l'appuntamento con il suo ex club a causa di una positività a un test COVID-19.

Tra Arsenal e Bayern regna l'equilibrio

Il Bayern ha vinto 1-0 contro l'Arsenal grazie al colpo di testa di Lea Schüller, anche se le Gunners si sono viste respingere due tiri sulla linea di porta. Un solo gol di vantaggio sull'Arsenal non è un risultato rassicurante per il Bayern, che nella semifinale del 2020/21 aveva battuto il Chelsea per 2-1, salvo poi perdere 4-1 al ritorno. Tuttavia le tedesche sotto la guida di Alexander Straus, in questa stagione sembrano avere trovato il giusto equilibrio in Europa, come dimostra il 3-1 sul Barcellona nella fase a gironi.

L'Arsenal per cinque volte si è presentato al ritorno in casa dopo aver perso l'andata, e per due volte è riuscito a qualificarsi. Le assenze di lungo corso di Vivianne Miedema e Beth Mead pesano, ma l'arrivo dall'Ajax di Victoria Pelova che ha permesso a Katie McCabe di lasciare la corsia di destra per la sinistra, potrebbe fare la differenza contro il Bayern.

Wolfsburg favorito?

Dopo la vittoria per 0-1 dell'andata a Parigi, il Wolfsburg è in vantaggio nel doppio confronto dato che giocherà il ritorno in casa. Tuttavia, l'unica volta in cui il Paris ha perso l'andata in casa in questa competizione, ha poi superato il turno: contro il Lyon nei quarti di finale del 2020/21. Dall'altra parte, il Wolfsburg non è mai uscito in Europa dopo aver vinto l'andata di una sfida a eliminazione diretta. Chi vincerà?

In pericolo il regno del Lyon

Prima di ospitare il Chelsea, il Lyon si era imposto in casa in 18 gare d'andata europee, pareggiando le prime tre e vincendo le successive 15, e non era mai stato eliminato in queste sfide dalle semifinali del 2008/09 contro il Duisburg, cioè prima ancora che l'OL arrivasse alla prima delle sue dieci finali. Ma un gol di Guro Reiten è bastato al Chelsea per uscire dall'OL Stadium con un vantaggio di 1-0 da portare a Stamford Bridge giovedì.

Il Lione, che ha giocato più partite europee femminili di qualsiasi altro club, si trova ora di fronte a un ostacolo sconosciuto da superare se vuole evitare la seconda eliminazione in 14 quarti di finale disputati. Tuttavia, il difensore Vanessa Gilles ha avvertito l'ambiente: "Che si tratti di una partita contro il Chelsea o di una partita di campionato, non cambieremo il nostro stile di gioco. Sappiamo di cosa siamo capaci e indipendentemente dall'avversario, riusciremo a creare tante occasioni".

