Paris Saint-Germain - Wolfsburg 0-1: un rigore di Janssen fa la differenza

Grazie al rigore trasformato da Dominique Janseen poco dopo il quarto della ripresa, il Wolfsburg dovrà difendere un 1-0 al ritorno dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League in casa contro il Paris Saint-Germain.

PARIS, FRANCE - MARCH 22: Merle Frohms of VfL Wolfsburg looks on during the UEFA Women's Champions League Quarter-Final 1st Leg match between Paris Saint-Germain and VfL Wolfsburg at Stade Jean-Bouin on March 22, 2023 in Paris, France. (Photo by Aurelien Meunier - UEFA/UEFA via Getty Images)

UEFA via Getty Images