Roma - Barcelona 0-1: il Barça vince ma non straripa

Il gol di Salma Paralluelo regala un leggero vantaggio al Barcellona, che resiste all'assalto finale della Roma e si prepara per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League al Camp Nou.

I momenti chiave 13': Ceasar ferma Paralluelo

20': Graham Hansen costringe il portiere all'intervento

34': Paralluelo apre le marcature

82': Andressa Alves conclude a lato

84': Paños devia un tiro di Giugliano sopra la traversa

90+3': il portiere del Barça devia a lato una conclusione di Giacinti

La partita in breve: Blaugrana costrette a lottare

Davanti a ben 39.454 spettatori (record di affluenza in Italia per una partita di calcio femminile), il Barcellona parte a testa bassa e incalza la Roma per gran parte del primo tempo.

Mapi León sfiora l'esterno della rete con un sinistro da appena dentro l'area. Poco dopo, Paralluelo combina bene con Patricia Guijarro e costringe Camelia Ceasar alla prima parata della serata.

Ceasar si posiziona perfettamente anche su Caroline Graham Hansen, che dopo una serie di numeri tenta il tiro da posizione angolata.

Il forcing delle ospiti dà i suoi frutti dopo un altro scambio tra Guijarro e Paralluelo. Il passaggio della prima viene controllato abilmente dalla 19enne attaccante, che mette a segno il suo primo gol nella competizione.

La squadra di Jonatan Giráldez cerca di raddoppiare poco dopo l'intervallo, con Asisat Oshoala e Aitana Bonmatí neutralizzate dall'eroica Ceasar e dall'ottima difesa di Carina Wenninger.

Quando il portiere di casa viene finalmente battuto da un imperioso colpo di testa di Oshoala, Elena Linari si fa trovare pronta e respinge sulla linea.

Nel finale, le padrone di casa iniziano a sfruttare alcuni varchi nella difesa del Barcellona, ancora impegnato a cercare il raddoppio, e chiudono con il piede sull'acceleratore.

Emilie Haavi e Manuela Giugliano impegnano Sandra Paños negli ultimi minuti, mentre sul fronte opposto Andressa Alves manda a lato da distanza ravvicinata.

La partita minuto per minuto: Roma - Barcelona

Salma Paralluelo con il premio

Visa Player of the Match: Salma Paralluelo

"I suoi movimenti e le sue scelte intorno all'area sono stati eccezionali. Una giocatrice sempre pericolosa, anche in fase di finalizzazione".

Osservatori tecnici UEFA

Francesco Corda, reporter Roma

Per la Roma era un appuntamento con la storia, ma il Barcellona ha dimostrato che la Città Eterna non si costruisce in un giorno solo. Le finaliste della scorsa stagione hanno vinto meritatamente 1-0 allo Stadio Olimpico, in una partita che ha stabilito il record di spettatori per un incontro di calcio femminile in Italia. Decisivo il primo gol di Paralluelo nella competizione. La squadra di Alessandro Spugna ha avuto quattro occasioni nella ripresa, ma se è ancora in corsa deve ringraziare il portiere.

Graham Hunter, reporter Barcelona

Una gara perfetta per battere il record di affluenza in Italia e segnare il debutto dello Stadio Olimpico in questa competizione. Il Barça ha dato spettacolo. Nessuno oserebbe dire che ha difeso il vantaggio o si è accontentato dell'1-0. Il suo unico scopo era creare occasioni da gol e in effetti se ne sono viste a ripetizione. Menzione d'onore per Paralluelo, Lucy Bronze e León.

Formazioni

Roma: Ceasar; Bartoli (Di Guglielmo 66'), Wenninger, Linari, Minami; Serturini (Glionna 61'), Giugliano, Greggi (Losada 61'), Haavi; Andressa Alves, Giacinti

Barcelona: Paños; Bronze (Torrejón 90'+2), Paredes, León, Rolfö; Bonmatí, Walsh, Guijarro (Syrstad Engen 79'); Graham Hansen (Vilamala 90'+2), Oshoala (Geyse 66'), Paralluelo (Crnogorčević 78')