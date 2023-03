Bayern - Arsenal 1-0: il Bayern vince di misura con Schüller

Il colpo di testa di Lea Schüller nel primo tempo basta al Bayern ad aggiudicarsi il primo round dei quarti di finale. Le padrone di casa respingono due tiri sulla linea e vedono Caitlin Foord colpire un palo, ma chiudono in vantaggio per 1-0 contro l'Arsenal.

I momenti chiave 39': Schüller segna in apertura con un potente colpo di testa

45': la capocannoniere del Bayern tira di poco a lato

52': Foord colpisce il palo

60':Kumagai respinge un colpo di testa di Blackstenius sulla linea

70': Schüller interviene in extremis su un tiro di Williamson 

86': Zinsberger nega il gol a Rall

La partita in breve: il Bayern tiene duro

Il Bayern inizia bene ma è l'Arsenal a sprecare una ghiotta occasione, con Stina Blackstenius che incorna alto dopo una bella manovra di Caitlin Foord sulla sinistra. Quindi, Lea Schüller punisce le ospiti svettando con enfasi su un cross di Maximiliane Rall che elude Manuela Zinsberger.

Con l'Arsenal scosso, Schüller sfiora il raddoppio allo scadere del primo tempo. L'attaccante della Germania trova spazio tra Leah Williamson e Noelle Maritz e conclude di poco a lato con Zinsberger battuta.

Il Bayern corre molti più pericoli nella ripresa, quando Foord colpisce un palo e l'Arsenal vede respingersi due tiri sulla linea.

Saki Kumagai deve fare ricorso a tutta la sua esperienza e alle sue doti atletiche per fermare un colpo di testa di Blackstenius sulla linea. Quindi, Schüller si dimostra eroica anche in difesa impedendo a un tiro di Williamson di entrare in porta, ma poi esce zoppicando.

In una gara sempre più aperta e avvincente, il Bayern si procura la migliore occasione del secondo tempo, ma Zinsberger si supera per respingere il tiro dalla corta distanza di Rall. L'Arsenal spera solo che questa parata si riveli decisiva nella sfida di ritorno.

La partita minuto per minuto: Bayern - Arsenal 1-0

Lea Schüller con il premio Player of the Match



Visa Player of the Match: Lea Schüller

"Ha segnato il gol della vittoria al Bayern ed è stata una minaccia costante per l'Arsenal".

Osservatori tecnici UEFA

Formazioni

Bayern: Grohs; Rall, Kumagai, Viggósdóttir, Hansen; Zadrazil, Stanway (Bragstad 90'+1); Magull (Kett 85'); Bühl, Schüller (Damnjanović 79'), Lohmann

Arsenal: Zinsberger; Wienroither (Pelova 60'), Williamson, Rafaelle, Maritz; Little, Maanum, Wälti; McCabe, Blackstenius (Kühl 81'), Foord