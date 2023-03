Roma - Barcelona, anteprima quarti Women's Champions League: dove guardarla, probabili formazioni

Roma e Barcelona si affronteranno martedì 21 marzo allo Stadio Olimpico per l'andata dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League.

Roma - Barcelona in breve Quando: martedì 21 marzo (21:00 CET)

Dove: Stadio Olimpico, Roma

Cosa: andata quarti di finale UEFA Women's Champions League

Come seguirla e dove guardarla: clicca qui per la copertura e per la diretta streaming di DAZN

Ritorno: mercoledì 29 marzo (18:45 CET), Camp Nou

Cosa devo sapere

Dopo aver superato la fase a gironi senza grosse difficoltà nonostante fosse alla sua prima partecipazione, la Roma ai quarti si troverà di fronte un Barcellona in gran forma che punta a raggiungere la quarta finale in cinque anni e a riconquistare il trofeo che il Lyon le ha strappato lo scorso maggio a Torino. Nel girone, le giallorosse hanno battuto il Wolfsburg in casa, in un momento in cui la squadra tedesca era in forma smagliante, e in più vantano due giocatrici che conoscono bene le blaugrana: l'attaccante Andressa Alves e il nuovo acquisto Vicky Losada, che può essere definita a buon diritto una leggenda del Barcellona.

Ma il Barcellona non è certo a corto di stelle, e lo ha dimostrato segnando 29 gol nelle sei partite del girone nonostante l'assenza per tutta la stagione della Calciatrice del Torneo 2021/21, Alexia Putellas. Ed essendo abituate al caloroso pubblico da record del Camp Nou (che ospiterà la gara di ritorno), le spagnole di sicuro non soffriranno il tifo dello stadio Olimpico che per la prima volta ospiterà un importante incontro femminile.

Conosciamo le squadre dei quarti

Stato di forma

Roma

Ultime sei partite dalla più recente: VVSVVV

Ultima partita: Fiorentina - Roma 1-5, 17/03

Situazione attuale: 1° in Serie A, finale Coppa Italia

Barcelona

Ultime sei partite dalla più recente: VVVVVV

Ultima partita: Barcelona - Valencia 5-1, 17/03

Situazione attuale: 1° in Liga

Dove guardarla Tutte le partite della UEFA Women's Champions League di questa stagione, dalla fase a gironi in poi, sono trasmesse in diretta nella maggior parte dei territori sulla piattaforma di streaming DAZN, insieme a YouTube. Il flusso di YouTube sarà incorporato anche nel MatchCentre di UEFA.com e su UEFA.tv per tutte le partite di UEFA Women's Champions League, con gli highlights che seguiranno dalla mezzanotte CET.

Modifiche alle rose

Roma

Entrate: Lucia di Guglielmo, Vicky Losada, Alva Selerud

Uscite: Mina Bergersen, Anastasia Ferrara, Nina Kajzba, Paloma Lázaro

Barcelona

Entrate: Giulia Dragoni

Uscite: Ona Baradad, Laura Coronado, Esther Laborde

Probabili frmazioni

Roma: Caesar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Andressa Alves, Greggi, Giugliano; Serturini, Giachinti, Haavi

Barcelona: Paños; Bronze, Paredes, León, Rolfö; Graham Hansen, Bonmatí, Walsh, Guijaaro, Pina; Oshoala

Le parole dal campo

Alessandro Spugna, allenatore Roma: "Affrontiamo la squadra più forte del mondo in questo momento, che non ha punti deboli ma grande qualità in tutti i reparti. Dovremo lavorare sulle qualità che ci hanno permesso di arrivare fin qui, continuando a lavorare con grande umiltà".

Jonatan Giráldez, allenatore Barcelona: "Quando si arriva ai quarti di finale, qualsiasi partita è difficile. La Roma è alla sua prima apparizione in questa competizione, ma sta andando molto bene nel campionato italiano. Hanno spaventato il Wolfsburg e sappiamo che sarà un incontro competitivo".

