Cosa guardare ai quarti di finale di UEFA Women's Champions League

I quarti di finale di UEFA Women's Champions League vedono in gara quattro ex vincitrici e una squadra all'esordio. UEFA.com seleziona i temi caldi delle sfide che avvicineranno di un passo le contendenti alla finale ad Eindhoven.

Arsenal in cerca di una nuova formula

L'Arsenal è ai quarti per la 15ª volta (record) ma non raggiunge le semifinali da 10 anni. Arrivare primo in un girone che comprendeva il Lione e guadagnare un posto da testa di serie a questo turno ha dato speranza alle Gunners, che dopo un splendida vittoria per 5-1 in casa delle campionesse in carica hanno perso Beth Mead e Vivianne Miedema per infortunio. Per attutire il colpo, a gennaio il club ha ingaggiato Kathrine Kühl e Victoria Pelova, compagne di Miedema nei Paesi Bassi.

Il Bayern ha inflitto una rara sconfitta al Barcellona nella fase a gironi e può trarre ulteriore conforto dal bilancio dell'Arsenal contro le squadre tedesche: cinque sconfitte in sei sfide a eliminazione diretta, l'ultima delle quali ai quarti di finale della scorsa edizione contro il Wolfsburg. Neanche il Bayern, però, ha fatto bene contro le squadre inglesi, arrendendosi al Chelsea nelle semifinali 2020/21 e ai sedicesimi 2017/18.

Nuove avventure per la Roma

Sette delle otto squadre dei quarti hanno partecipato a questo turno almeno tre volte, mentre la Roma è alla prima presenza. Le esordienti in Europa, però, hanno già attratto l'attenzione battendo squadre esperte come Glasgow City, Paris FC, Sparta e Slavia Praha e St. Pölten e pareggiando contro il Wolfsburg nella fase a gironi.

Quella contro il Barcellona, però, sarà una sfida completamente diversa. Finalista tre volte in quattro anni, la formazione catalana ha dovuto fare i conti con l'assenza di Alexia Putellas nella fase a gironi ma ha comunque segnato ben 29 gol in sei partite.

La gara di andata vedrà la Roma esordire allo Stadio Olimpico, poi ci sarà il ritorno al Camp Nou. Una giocatrice che spera di scendere in campo in quest'ultimo stadio è Vicky Losada, passata dal Manchester City alla Roma a gennaio. La centrocampista ha vinto tutto quello che c'era da vincere in tre periodi al Barça, ma non ha giocato al Camp Nou contro l’Espanyol a gennaio 2021 perché positiva al COVID-19. Anche Andressa Alves ha vestito la maglia del Barça dal 2016 al 2019.

Scontro tra titani

Paris Saint-Germain e Wolfsburg sono state tra le protagoniste della competizione nell'ultimo decennio, sempre in lotta con il Lione e, più di recente, il Barcellona.

Il predominio del Lione è il motivo principale per cui Paris e Wolfsburg hanno solo due titoli in totale (il club tedesco ha alzato il trofeo nel 2012/13 e 2013/14). Da allora, però, almeno una delle due squadre ha raggiunto le semifinali in ogni edizione tranne una, serie e proseguirà quest'anno.

Il Paris non è testa di serie ai quarti di finale perché ha chiuso la fase a gironi con una sconfitta contro il Chelsea, squadra eliminata dal Wolfsburg nella stessa fase la scorsa stagione. Le due volte vincitrici sono apparse formidabili, nel frattempo, grazie ai gol dell'attuale capocannoniere Ewa Pajor.

Tuttavia, il Paris ha già eliminato il Wolfsburg nelle semifinali del 2014/15, mentre Ramona Bachmann, protagonista ai quarti contro il Bayern la scorsa stagione, sarà senza dubbio ansiosa di ripetere l'impresa contro una delle sue ex squadre.

Grande sfida tra Lyon e Chelsea

Il Chelsea prova a scalzare il Lione dal trono

Mentre l'Arsenal ha disputato i quarti di finale 15 volte, il Lione vi ha partecipato 14 volte: si tratta di uno dei pochi record non detenuti dalle otto volte campionesse. In ogni caso, la formazione transalpina ha ottime statistiche, avendo vinto 12 volte su 13.

Il Chelsea ha sempre vinto ai quarti, ma solo tre volte su tre. Mentre il Lione ha trionfato per l'ottava volta in 10 finali la scorsa stagione, le Blues sono arrivate allo scontro decisivo solo una volta: nel 2021, quando hanno perso contro il Barcellona.

La squadra francese ha anche battuto il Chelsea in una combattuta semifinale nel 2018/19. Anche se la squadra trascinata da Sam Kerr ha già dato prova di sé contro il Paris in questa stagione, il Lione ha già vinto a Londra in questa stagione, rispondendo alla sconfitta per 5-1 contro l'Arsenal con una vittoria.

