In vendita i biglietti per la finale di UEFA Women's Champions League 2023 ad Eindhoven

Sono in vendita i biglietti per la finale di UEFA Women's Champions League 2023 al PSV Stadion di Eindhoven.

Acquista i biglietti per la finale

Lo stadio, che vanta una capienza di 35.000 posti a sedere, sarà il primo dei Paesi Bassi a ospitare la finale, in programma sabato 3 giugno. I prezzi dei biglietti partono da 15 euro, con uno sconto Early Bird del 23% fino al 21 marzo.

Prezzi dei biglietti Categoria 1: €25

Categoria 2: €20

Categoria 3: €15

"La finale di UEFA Women's Champions League di quest'anno sarà uno degli eventi clou del calendario calcistico, quindi non tardate a comprare i biglietti", ha detto Nadine Kessler, direttore generale UEFA per il calcio femminile.

"Il PSV Stadion e la città di Eindhoven sono pronti ad accogliere i tifosi e a regalare a tutti un'esperienza indimenticabile, assistendo alla partita che vedrà in campo le migliori giocatrici del mondo contendersi lo scettro di campionesse d'Europa", ha aggiunto.

Lucienne Reichardt, responsabile del calcio femminile della Federcalcio dei Paesi Bassi (KNVB), ha commentato: "Non vediamo l'ora di ospitare questa partita insieme al PSV Eindhoven e alla città di Eindhoven, e vogliamo che lo stadio sia pieno in ogni ordine di posto. Una partita come questa offre la grande opportunità di assistere dal vivo al meglio di ciò che il calcio femminile europeo ha da offrire".