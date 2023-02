Quarti di finale e semifinali Women's Champions League: Roma-Barcellona, Lyon-Chelsea, Paris-Wolfsburg, Bayern-Arsenal

Nei quarti di finale di UEFA Women's Champions League, la Roma affronterà il Barcellona. Le campionesse in carica del Lyon affronteranno invece il Chelsea mentre il Paris se la vedrà contro il Wolfsburg e il Bayern con l'Arsenal.

Il sorteggio ha determinato anche una possibile semifinale tra Lyon e Barcelona, che si sono affrontate nelle finali del 2019 e 2022. Il calendario esatto dei quarti di finale verrà confermato a breve.

Quarti di finale Women's Champions League

Bayern München - Arsenal

Precedenti in Europa

Nessuno

Fase a gironi: secondo Gruppo D (V5 P0 S1 GF14 GS7)

Miglior marcatrice fase a gironi: Georgia Stanway, Klara Bühl (3)

Passata stagione: quarti di finale

Miglior piazzamento nella competizione: semifinale (2018/19, 2020/21)

Bilancio quarti di finale: Q2 E3

Fase a gironi: prima Gruppo C (V4 P1 S1 GF19 GS5)

Miglior marcatrice fase a gironi: Caitlin Foord, Frida Maanum (4)

Passata stagione: quarti di finale

Miglior piazzamento nella competizione: campione (2006/07)

Bilancio quarti di finale: Q6 E8

Lyon - Chelsea

Precedenti in Europa

Semifinale 2019: Lyon 2-1 Chelsea/Chelsea 1-1 Lyon (vittoria Lyon 3-2 tot.)

Fase a gironi: secondo Gruppo C (V3 P2 S1 GF10 GS6)

Miglior marcatrice fase a gironi: Melvine Malard (4)

Passata stagione: campione

Miglior piazzamento nella competizione: campione x 8 (2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22)

Bilancio quarti di finale: Q12 E1

Fase a gironi: primo Gruppo A (V5 P1 S0 GF19 GS1)

Miglior marcatrice fase a gironi: Sam Kerr (5)

Passata stagione: Group stage

Miglior piazzamento nella competizione: vice campione (2020/21)

Bilancio quarti di finale: Q3 E0

Roma - Barcelona

Precedenti in Europa

Nessuno

Fase a gironi: seconda Gruppo B (V4 P1 S1 GF16 GS8)

Miglior marcatrice fase a gironi: Valentina Giacinti (4)

Passata stagione: non qualificata

Miglior piazzamento nella competizione: stagione d'esordio

Fase a gironi: prima Gruppo D (V5 P0 S1 GF29 GS6)

Miglior marcatrice fase a gironi: Aitana Bonmatí (5)

Passata stagione: vice campione

Miglior piazzamento nella competizione: campione (2020/21)

Bilancio quarti di finale: Q5 E3

Paris Saint-Germain - Wolfsburg

Precedenti in Europa

Semifinale 2015: Wolfsburg 0-2 Paris/Paris 1-2 Wolfsburg (vittoria Paris 3-2 tot.)

Fase a gironi: secondo Gruppo A (V3 P1 S2 GF11 GS5)

Miglior marcatrice fase a gironi: Kadidiatou Diani (3)

Passata stagione: semifinale

Miglior piazzamento nella competizione: vice campione (2014/15, 2016/17)

Bilancio quarti di finale: Q6 E1

Fase a gironi: prima Gruppo B (V4 P2 S0 GF19 GS5)

Miglior marcatrice fase a gironi: Ewa Pajor (7)

Passata stagione: semifinale

Miglior piazzamento nella competizione: campione (2012/13, 2013/14)

Bilancio quarti di finale: Q7 E3

Quando sono quarti di finale, semifinali e finale di Women's Champions League?

Quarti di finale

Andata: 21/22 marzo

Ritorno: 29/30 marzo

Semifinali

Andata: 22/23 aprile

Ritorno: 29/30 aprile

Finale (PSV Stadium, Eindhoven)

18:00 CET, sabato 3 giugno

La regola dei gol in trasferta è valida?

La regola dei gol in trasferta è stata annullata nella passata stagione, quindi se nei quarti e semifinali le partite sono in pareggio dopo 180 minuti, allora la sfida andrà ai tempi supplementari indipendentemente dal numero dei gol segnati in trasferta. Se il risultato resta in pareggio dopo i 30 minuti supplementari, allora si andrà ai calci di rigore.

Dove posso vedere le partite della fase ad eliminazione diretta della Women's Champions League?

Come per la fase a gironi, tutte le partite saranno trasmesse in diretta e gratuitamente su DAZN//YouTube. È inoltre possibile guardare la diretta DAZN nei nostri MatchCentres.