Tutti i trasferimenti di UEFA Women's Champions League: acquisti e cessioni

Le squadre dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League hanno la possibilità di inserire in squadra delle calciatrici durante la finestra di mercato di gennaio. UEFA.com riepiloga acquisti e cessioni di tutte le squadre ancora in corsa.

Registrazione calciatori per la fase a eliminazione diretta Le squadre dei quarti di finale possono registrare un massimo di tre nuove calciatrici per il resto della competizione. Le registrazioni devono essere completate entro il 16 marzo 2023 (24.00CET). Una o tutte le calciatrici della suddetta quota di tre possono essere avere giocato con un'altra squadra nel turno 1, turno 2 o nella fase a gironi. Una volta che tutte le modifiche apportate alle squadre saranno state approvate dalla UEFA, le liste aggiornate delle squadre saranno pubblicate su UEFA.com. Per il regolamento completo sulla registrazione delle calciatrici, clicca qui.

Acquisti: Sabrina D'Angelo (Vittsjö), Kathrine Kühl (Nordsjælland), Gio Queiroz (Everton, fine prestito), Victoria Pelova (Ajax), Fran Stenson (Birmingham City, fine prestito)

Cessioni: Mana Iwabuchi (Tottenham, prestito), Jordan Nobbs (Aston Villa)

Acquisti: Giulia Dragoni (Inter)

Cessioni: Ornella Vignola (Deportivo Alavés, prestito)

Acquisti: Tuva Hansen (Brann)

Cessioni: Janina Leitzig (Leicester City, prestito)

Acquisti: nessuno

Cessioni: Beth England (Tottenham), Aniek Nouwen (AC Milan, prestito)

Acquisti: nessuno

Cessioni: Nesrine Bahlouli (AC Milan), Inès Jaurena (released), Kysha Sylla (Dijon, prestito)

Acquisti: Korbin Albert (Notre Dame University), Allyson Swaby (Angel City, prestito), Amalie Vangsgaard (Linköping)

Cessioni: Estelle Cascarino (Man United, prestito), Magnaba Folquet (Fleury, prestito), Bénédicte Simon (Juventus), Lydia Williams (Brighton), Lina Yang (Shanghai Shenli, fine prestito, adesso in prestito al Levante)

Acquisti: Vicky Losada (Man City), Alva Selerud (Linköping)

Cessioni: Paloma Lázaro (Parma)

Acquisti: nessuno

Cessioni: nessuno

Le calciatrici passate in un club e immediatamente cedute in prestito, oppure che hanno firmato ma non raggiungeranno il club prima della fine della stagione, non sono inserite nella lista.