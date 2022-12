Fase a gironi di Women's Champions League: qual è la tua partita preferita?

Nella fase a gironi di UEFA Women's Champions League 2022/23 ci sono state sorprese e rimonte esaltanti.

UEFA.com seleziona sei partite tra le più spettacolari: vota la tua preferita!

19/10/2022, prima giornata Gruppo C

La fase a gironi inizia subito con una grande sorpresa, perché il Lione campione in carica subisce la sconfitta europea più pesante della sua storia. Caitlin Foord e Friday Maanum portano l'Arsenal sul 2-0 in 23 minuti e anche se Melvine Malard accorcia, la punizione di Beth Mead porta il risultato sul 3-1 all'intervallo.

Foord e Mead segnano ancora a metà del secondo tempo: è la prima volta che il Lyon subisce cinque gol in casa. Al ritorno, la squadra francese vince 1-0 sul campo dell'Arsenal e si qualifica, ma le Gunners arrivano comunque prime nel Gruppo C.

Momento imperdibile: il gol di Foord su passaggio di Wendie Renard per la rete del 4-1.

Highlights: Lyon - Arsenal 1-5

26/10/2022, seconda giornata Gruppo B

La Roma, qualificata per la prima volta alla fase a gironi, batte lo Slavia Praha per 1-0 alla prima giornata ma sembra destinata alla sconfitta in casa del St. Pölten, che si porta sul 2-0 con Rita Schumacher e Jasmin Eder.

A 15' dalla fine il punteggio è ancora di 2-0, ma Elena Linari, Valentina Giacinti, Manuela Giugliano e Paloma Lázaro ribaltano la partita, anche se c'è ancora tempo per il gol di Mária Mikolajová che accende il finale. Il risultato è fondamentale perché consente alla Roma di staccare il St. Pölten nella corsa alle prime due posizioni.

Momento imperdibile: sul risultato di 2-1, il portiere di casa Carina Schlüter devia sul palo il rigore di Andressa Alves, ma Giugliano ribatte in rete e dà fiducia alle giallorosse.

Highlights: St. Pölten - Roma 3-4

27/10/2022, seconda giornata Gruppo D

La rimonta dal 2-0 è il tema della seconda giornata. Il Bayern aveva già vinto in rimonta contro il Rosengård per 2-1, ma al quarto d'ora della ripresa sul campo del Benfica è in svantaggio di due gol, segnati da Nycole Rysla e Cloé Lacasse. La formazione tedesca accorcia con un colpo di testa di Maximiliane Rall, ma il Benfica sembra tenere.

A sette minuti dalla fine, però, Georgia Stanway firma il pareggio dalla distanza. Il Benfica conquista un rigore, ma Maria-Luisa Grohs neutralizza Ana Vitória. All'ottavo minuto di recupero, Stanway calcia da appena fuori area e firma una vittoria storica.

Momento imperdibile: il gol in extremis di Stanway, che ricorda la vittoria ai supplementari dell'Inghilterra contro la Spagna ai quarti di UEFA Women's EURO 2022.

Highlights: Benfica - Bayern 2-3

07/12/2022, quarta giornata Gruppo D

Stavolta è il Bayern a trovarsi sul 2-0 contro il Barcellona (gol di Klara Bühl e Lina Magull), per la gioia di un pubblico record di 24.000 spettatori. Al 60', le padrone di casa si portano sul 3-0 con un colpo di testa vincente di Lea Schüller. Cinque minuti dopo, Geyse ruba un pallone a Grohs e accorcia. Anche se il Bayern chiude con una vittoria, il Barcellona resta in vantaggio per differenza reti negli scontri diretti contro il club tedesco: alla fine arriverà primo nel Gruppo D.

Momento imperdibile: il Barcellona, che non aveva mai subito più di un gol a partita in tutta la stagione, sembra tramortito dopo dieci minuti a Monaco.

Highlights: Bayern - Barcelona 3-1

16/12/2022, quinta giornata Gruppo A

La scorsa stagione, Paris e Madrid avevano superato lo stesso girone, ma stavolta hanno come compagno di viaggio un Chelsea molto determinato. Le Blues iniziano con una vittoria per 1-0 a Parigi e poi tolgono quattro punti al Real Madrid, arrivando a questo incontro al Parc des Princes come se fosse una partita a eliminazione diretta.

In una gara aperta ed entusiasmante, le merengues subiscono il gol di Elisa De Almeida e Kadidiatou Diani (rig.) prima del quarto d'ora della ripresa. Il Real Madrid riapre la partita a 9' dal termine con la subentrata Claudia Zornoza e spera nel pareggio che lo terrebbe in corsa, ma il Paris resiste.

Momento imperdibile: i festeggiamenti dopo il rigore di Diani.

Highlights: Paris - Real Madrid 2-1

22/12/2022, sesta giornata

Dopo la vittoria per 1-0 a Parigi a inizio stagione, il Chelsea cambia passo a Stamford Bridge e chiude la fase a gironi con un 16 punti, stabilendo un record.

Sam Kerr porta in vantaggio le Blues, mentre nella ripresa Lauren James segna i primi due di quelli che probabilmente diventeranno molti gol in UEFA Women's Champions League.

Momento imperdibile: il primo gol dell'australiana Kerr, che ci ricorda che il 2023 potrebbe essere l'anno giusto per il suo club e la sua nazione (padrona di casa in Coppa del Mondo FIFA femminile).