Cosa guardare giovedì in UEFA Women's Champions League

La fase a gironi di UEFA Women's Champions League 2022/23 si conclude giovedì, con Roma e Wolfsburg a caccia del primo posto nel Gruppo B prima della sfida tra Chelsea contro Paris Saint-Germain per la vetta del Gruppo A.

Dove guardare le partite: DAZN/YouTube

Il Paris prova a sorprendere il Chelsea

Tutti gli otto posti ai quarti di finale sono stati decisi, ma non tutti i club hanno ancora la certezza del primo posto. Due squadre che se lo contenderanno questa settimana sono Chelsea e Paris nel Gruppo A. Le Blues hanno spostato la partita a Stamford Bridge prima di conoscere la posta in palio; sebbene entrambe le formazioni siano qualificate, si prevede una lotta senza esclusione di colpi.

Il Chelsea ha vinto 1-0 a Parigi e ha una differenza reti nettamente superiore, quindi le ospiti dovranno vincere con almeno due gol di scarto per finire davanti alle campionesse d'Inghilterra. Tuttavia, il Paris può trarre conforto dall'unico precedente europeo del Chelsea femminile nello stadio maschile, perso 3-0 contro il Wolfsburg all'andata dei sedicesimi 2016/17.

Per emozioni, la partita potrebbe essere simile ai quarti di finale del 2018/19, quando le Blues hanno vinto in casa 2-0 ma poi hanno perso con lo stesso risultato in Francia e si sono imposte con un gol di Maren Mjelde ai tempi supplementari.

Facciamo i calcoli

Corsa per il primo posto

Il Wolfsburg ha perso l'occasione di chiudere il Gruppo B con una partita di anticipo la scorsa settimana ma ha una seconda chance giovedì, a patto che vinca a St Pölten. In caso contrario, la Roma può rendere questo esordio ancora più memorabile superando le due volte campionesse con una vittoria sul campo dello Slavia.

Fase a eliminazione diretta di Women's Champions League: calendario e sorteggi Sorteggio quarti di finale e semifinali

13:00 CET, 10 febbraio, Nyon Quarti di finale

Andata: 21/22 marzo

Ritorno: 29/30 marzo Semifinali

Andata: 22/23 aprile

Ritorno: 29/30 aprile Finale (PSV Stadion, Eindhoven)

Sabato 3 giugno (18:00 CET)

Altri spunti

• Ai quarti di finale, le quattro vincitrici dei gironi saranno sorteggiate contro le quattro seconde, che giocheranno in casa all'andata. Non saranno ammessi confronti tra squadre che si sono già affrontate nella fase a gironi. Il 10 febbraio saranno definiti anche i possibili accoppiamenti delle semifinali e la squadra "di casa" pro forma per la finale ad Eindhoven.