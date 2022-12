Quarta giornata Women's Champions League: il Wolfsburg batte la Roma e vola ai quarti, vince il Paris, pari tra Real e Chelsea 

La quarta giornata della fase a gironi di Women's Champions League si chiude con la prima sconfitta europea della Roma contro un ottimo Wolfsburg che blinda la qualificazione ai quarti. Vittoria del Paris che segna un poker in Austria, pari nel big match tra Real e Chelsea e pareggio tra St. Pölten e Slavia Praha.

UEFA.com vi racconta le partite della serata.

Calendario e risultati

Clicca sui risultati per vedere la cronaca testuale e gli highlights dalla mezzanotte CET.

Gruppo A

In una delle partite più attese della quarta giornata, Real e Chelsea si dividono il bottino pareggiando 1-1 in Spagna. Passano in vantaggio le padrone di casa al 37' con Caroline Weir abile a sfruttare un errore su rilancio del portiere avversario. Nella ripresa le Bleus cercano più volte il pari che infine trovano al 59' con un autogol sfortunato del portiere Maria Rodriguez che ribatte in rete di testa il pallone dopo il palo colpito da Guro Reiten su calcio di rigore. Nonostante le tante occasioni da una parte e dall'altra, il risultato però non va oltre il pari.

Il Paris travolge a domicilio il Vllaznia con due gol per tempo e ruba due punticini al Chelsea costretto al pari dal Real in Spagna. Nella prima frazione di gioco le parigine vanno sul 2-0 grazie alla doppietta di Kadidiatou Diani, mentre nella ripresa arrotondano il risultato Ramona Bachmann e Magnaba Folquet. Venerdì prossimo ci sarà lo scontro diretto al Parc des Princes col Madrid. Il Vllaznia invece è matematicamente fuori dall'Europa. .

Highlights: Vllaznia - Paris 0-4

16 dicembre: Vllaznia - Chelsea, Paris - Real Madrid

Gruppo B

Il Wolfsburg vince e stacca di tre punti la Roma al primo posto blindando la qualificazione ai quarti di finale con due giornate d'anticipo. Dopo l'1-1 di quindici giorni fa in Italia, le tedesche si portano sul 2-0 dopo 40 minuti con le reti di Ewa Pajor e Sveindís Jane Jónsdóttir, ma prima dell'intervallo le giallorosse accorciano con un gran tiro dalla distanza di Andressa Alves.

Nella ripresa le Wolves chiudono la partita in due minuti con le reti di Lena Lattwein e Pajor, autrice della sesta rete personale in questa edizione. Il tiro al volo di Sophie Haug da distanza ravvicinata riduce lo svantaggio ma la partita termina 4-2 e la Roma perde la sua prima partita europea di questa stagione d'esordio..

Highlights: Wolfsburg - Roma 4-2

Le ultime due in classifica del Gruppo B si affrontano con la speranza di tornare in corsa per la qualificazione ma finiscono per tagliarsi fuori con questo pari in Austria.

La partita si decide nel primo tempo, quando Kristýna Růžičková porta in vantaggio al 27' le ospiti e Mateja Zver segna il gol del pari al 41' direttamente su calcio di punizione. Nella ripresa le due squadre si sfidano a viso aperto ma il risultato resta fermo sull'1-1.

16 dicembre: Roma - St. Pölten, Wolfsburg - Slavia Praha