Cosa guardare giovedì in UEFA Women's Champions League

La fase a gironi di UEFA Women's Champions League prosegue giovedì con una serie di sfide attesissime. Eccole in anteprima.

Dove guardare le partite: DAZN/YouTube



Sfide al vertice

Giovedì si affrontano altre due squadre a punteggio pieno. Il Barcellona, già a 13 gol nel Gruppo D, torna al Camp Nou con la speranza di battere il Bayern come nelle semifinali del 2018/19, ma le tedesche arrivano da una vittoria per 3-2 in rimonta contro il Benfica alla seconda giornata.

Infine, l'allenatore della Juventus, Joe Montemurro affronta l'Arsenal, il suo ex club che attualmente ha due punti di vantaggio nel Gruppo C. Tutti pensavano che le due squadre si sarebbero contese il secondo posto dietro al Lyon, ma l'Arsenal ha vinto 5-1 in trasferta contro le campionesse in carica e la Juve ha pareggiato 1-1 a Torino.

Le due squadre sabato hanno avuto fortune opposte in campionato: la Juventus ha segnato due gol nei minuti di recupero e battuto 2-1 il Parma, mentre le Gunners hanno subito due gol sul finale e hanno perso 3-2 col Manchester United all'Arsenal Stadium davanti a 40.604 spettatori, interrompendo la loro striscia di 14 vittorie in FA Women's Super League. A peggiorare le cose, l'infortunio di Beth Mead al legamento crociato del ginocchio che potrebbe costringere la calciatrice a chiudere in anticipo la stagione.

Highlights: Benfica - Bayern 2-3

Il Lyon prova a ripartire

Il Lyon, vincitore dell'ottavo titolo la scorsa stagione, è a tre punti dal secondo posto nel Gruppo C dopo aver subito la storica sconfitta contro l'Arsenal e aver sprecato il vantaggio contro la Juventus. Mancavano però tra le fila delle francesi giocatrici del calibro di Ada Hegerberg, Griedge Mbock Bathy, Ellie Carpenter, Catarina Macario e Sara Däbritz. Anche Amandine Henry è fuori ma in compenso Dzsenifer Marozsán potrebbe tornare in campo per la prima volta da aprile.

Il Lyon fa visita allo Zurigo, al quale ha segnato 24 gol nei tre precedenti incontri europei. Tuttavia, sia Juventus che Arsenal hanno avuto difficoltà a superare la squadra ben organizzata di Inka Grings.

Il Paris, che nella scorsa fase a gironi ha totalizzato 24 gol segnati, zero subiti e sei vittorie su sei. Tuttavia sia Juventus che Arsenal hanno avuto difficoltà a superare la ben organizzata difesa dello Zürich di Inka Grings.

Highlights: Lyon - Arsenal 1-5

Quando si giocano le altre partite della fase a gironi di Women's Champions League? Quarta giornata: 7/8 dicembre

Quinta giornata: 15/16 dicembre

Sesta giornata: 21/22 dicembre

In breve

• Sperano di cambiare marcia anche Benfica e Rosengård, che sono state battute senza difficoltà dal Barcellona e hanno sprecato il vantaggio contro il Bayern.

• Come di consueto nella fase a gironi delle competizioni UEFA per club, le partite della terza giornata si ripeteranno a campi invertiti tra quindici giorni. Le ultime tre giornate si disputeranno in tre turni infrasettimanali consecutivi.