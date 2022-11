Classifica cannonieri Women's Champions League: Pajor, Kerr, Caldentey, Bonmatí, Harder, Giacinti

Ewa Pajor raggiunge Sam Kerr del Chelsea in vetta alla classifica cannonieri di UEFA Women's Champions League con quattro gol, ma finora ha servito un assist in più.

Chi supererà l'infortunata Alexia Putellas, miglior marcatrice della scorsa edizione, o Tabea Wassmuth, che nella fase a gironi inaugurale ha segnato otto gol?

Classifica cannonieri



Ultimo aggiornamento: 23 novembre

Migliori marcatrici UEFA Women's Champions League 2022/23 (dalla fase a gironi in poi)

4 Ewa Pajor (Wolfsburg)

4 Sam Kerr (Chelsea)

3 Mariona Caldentey (Barcelona)

3 Aitana Bonmatí (Barcelona)

3 Pernille Harder (Chelsea)

3 Valentina Giacinti (Roma)

2 Geyse (Barcelona)

2 Asisat Oshoala (Barcelona)

2 Beth Mead (Arsenal)

2 Caitlin Foord (Arsenal)

2 Lina Hurtig (Arsenal)

2 Georgia Stanway (Bayern)

2 Mária Mikolajová (St. Pölten)



In caso di ex equo, le giocatrici sono ordinate in base agli assist e al minor numero di minuti giocati.

I quattro gol di Sam Kerr (Chelsea)

Migliori marcatrici UEFA Women's Champions League 2022/23 (intera stagione)

6 Fenna Kalma (Twente)

5 Esther González (Real Madrid)

4 Fortesa Berisha (Hajvalia)

4 Helena Ósk Hálfdánardóttir (Breidablik)

4 Dany Helena (Qiryat Gat)

4 Fabienne Humm (Zürich)

4 Sam Kerr (Chelsea)

4 Emilie Nautnes (Rosenborg)

4 Ewa Pajor (Wolfsburg)

4 Ana Vitória (Benfica)

4 Carolina Weir (Real Madrid)

4 Mateja Zver (St. Pölten)

Statistiche Women's Champions League 2022/23



Classifica assist UEFA Women's Champions League 2022/23 (dalla fase a gironi in poi)

4 Guro Reiten (Chelsea)

2 Stina Blackstenius (Arsenal)

2 Mariona Caldentey (Barcelona)

2 Geyse (Barcelona)

2 Svenja Huth (Wolfsburg)

2 Ashley Lawrence (Paris Saint-Germain)

2 Asisat Oshoala (Barcelona)

2 Clàudia Pina (Barcelona)



Aitana Bonmatí (Barcelona)

Classifica gol + assist UEFA Women's Champions League 2022/23 (dalla fase a gironi in poi)

5 Mariona Caldentey (Barcelona)

5 Ewa Pajor (Wolfsburg)

4 Aitana Bonmatí (Barcelona)

4 Geyse (Barcelona)

4 Pernille Harder (Chelsea)

4 Sam Kerr (Chelsea)

4 Asisat Oshoala (Barcelona)

4 Guro Reiten (Chelsea)

I tre gol di Mariona Caldentey

Capocannoniere UEFA Women's Champions League/UEFA Women's Cup per edizione (qualificazioni incluse)

2021/22: Alexia Putellas (Barcelona) 11

2020/21: Jenni Hermoso (Barcelona), Fran Kirby (Chelsea) 6

2019/20: Vivianne Miedema (Arsenal), Emueje Ogbiagbevha (Minsk), Berglind Thorvaldsdóttir (Breidablik) 10

2018/19: Pernille Harder (Wolfsburg) 8

2017/18: Ada Hegerberg (Lyon) 15

2016/17: Zsanett Jakabfi (Wolfsburg), Vivianne Miedema (Bayern) 8

2015/16: Ada Hegerberg (Lyon) 13

2014/15: Célia Šašić (Frankfurt) 14

2013/14: Milena Nikolić (ŽFK Spartak) 11

2012/13: Laura Rus (Apollon Limassol) 11

2011/12: Camille Abily, Eugénie Le Sommer (both Lyon) 9

2010/11: Inka Grings (Duisburg) 13

2009/10: Vanessa Bürki (Bayern) 11

2008/09: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 14

2007/08: Vira Dyatel (Kharkiv), Patrizia Panico (Bardolino Verona), Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 9

2006/07: Julie Fleeting (Arsenal) 9

2005/06: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 11

2004/05: Conny Pohlers (Turbine Potsdam) 14

2003/04: Maria Gstöttner (Neulengbach) 11

2002/03: Hanna Ljungberg (Umeå) 10

2001/02: Gabriela Enache (Codru Anenii Noi) 12