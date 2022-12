Classifica cannonieri Women's Champions League: Malard, Geyse, Pajor, Bonmatí, Lacasse e Kerr

Melvine Malard segna una doppietta alla quarta giornata e si porta in testa alla classifica cannonieri di UEFA Women's Champions League.

L'attaccante del Lione, autore di due gol di testa contro lo Zurigo, è a quota quattro insieme a Geyse, Ewa Pajor, Aitana Bonmatí, Cloé Lacasse e Sam Kerr, ma è in vantaggio grazie ai suoi quattro assist.

Chi supererà l'infortunata Alexia Putellas, miglior marcatrice della scorsa edizione, o Tabea Wassmuth, che nella fase a gironi inaugurale ha segnato otto gol?

Classifica cannonieri



Ultimo aggiornamento: 7 dicembre

Migliori marcatrici UEFA Women's Champions League 2022/23 (dalla fase a gironi in poi)

4 Melvine Malard (Lyon)

4 Geyse (Barcelona)

4 Ewa Pajor (Wolfsburg)

4 Aitana Bonmatí (Barcelona)

4 Cloé Lacasse (Benfica)

4 Sam Kerr (Chelsea)

3 Mariona Caldentey (Barcelona)

3 Pernille Harder (Chelsea)

3 Valentina Giacinti (Roma)

In caso di ex equo, le giocatrici sono ordinate in base agli assist e al minor numero di minuti giocati.

Migliori marcatrici UEFA Women's Champions League 2022/23 (intera stagione)

6 Cloé Lacasse (Benfica)

6 Fenna Kalma (Twente)

5 Esther González (Real Madrid)

4 Melvine Malard (Lyon)

4 Fortesa Berisha (Hajvalia)

4 Aitana Bonmatí (Barcelona)

4 Helena Ósk Hálfdánardóttir (Breidablik)

4 Dany Helena (Qiryat Gat)

4 Fabienne Humm (Zürich)

4 Sam Kerr (Chelsea)

4 Emilie Nautnes (Rosenborg)

4 Ewa Pajor (Wolfsburg)

4 Ana Vitória (Benfica)

4 Carolina Weir (Real Madrid)

4 Mateja Zver (St. Pölten)

Statistiche Women's Champions League 2022/23



Classifica assist UEFA Women's Champions League 2022/23 (dalla fase a gironi in poi)

4 Guro Reiten (Chelsea)

4 Melvine Malard (Lyon)

3 Geyse (Barcelona)

3 Stina Blackstenius (Arsenal)

2 Mariona Caldentey (Barcelona)

2 Cristiana Girelli (Juventus)

2 Svenja Huth (Wolfsburg)

2 Ashley Lawrence (Paris Saint-Germain)

2 Frida Maanum (Arsenal)

2 Asisat Oshoala (Barcelona)

2 Clàudia Pina (Barcelona)

2 Fridolina Rolfö (Barcelona)

2 Francisca Nazareth (Benfica)

Classifica gol + assist UEFA Women's Champions League 2022/23 (dalla fase a gironi in poi)

8 Melvine Malard (Lyon)

7 Geyse (Barcelona)

5 Aitana Bonmatí (Barcelona)

5 Mariona Caldentey (Barcelona)

5 Ewa Pajor (Wolfsburg)

4 Pernille Harder (Chelsea)

4 Sam Kerr (Chelsea)

4 Asisat Oshoala (Barcelona)

4 Clàudia Pina (Barcelona)

4 Guro Reiten (Chelsea)

Miglior marcatrice: i quattro gol di Sam Kerr del Chelsea

Capocannoniere UEFA Women's Champions League/UEFA Women's Cup per edizione (qualificazioni incluse)

2021/22: Alexia Putellas (Barcelona) 11

2020/21: Jenni Hermoso (Barcelona), Fran Kirby (Chelsea) 6

2019/20: Vivianne Miedema (Arsenal), Emueje Ogbiagbevha (Minsk), Berglind Thorvaldsdóttir (Breidablik) 10

2018/19: Pernille Harder (Wolfsburg) 8

2017/18: Ada Hegerberg (Lyon) 15

2016/17: Zsanett Jakabfi (Wolfsburg), Vivianne Miedema (Bayern) 8

2015/16: Ada Hegerberg (Lyon) 13

2014/15: Célia Šašić (Frankfurt) 14

2013/14: Milena Nikolić (ŽFK Spartak) 11

2012/13: Laura Rus (Apollon Limassol) 11

2011/12: Camille Abily, Eugénie Le Sommer (both Lyon) 9

2010/11: Inka Grings (Duisburg) 13

2009/10: Vanessa Bürki (Bayern) 11

2008/09: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 14

2007/08: Vira Dyatel (Kharkiv), Patrizia Panico (Bardolino Verona), Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 9

2006/07: Julie Fleeting (Arsenal) 9

2005/06: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 11

2004/05: Conny Pohlers (Turbine Potsdam) 14

2003/04: Maria Gstöttner (Neulengbach) 11

2002/03: Hanna Ljungberg (Umeå) 10

2001/02: Gabriela Enache (Codru Anenii Noi) 12