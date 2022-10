Riepilogo Women's Champions League: la Juve ferma il Lyon, Arsenal e Barcellona a punteggio pieno

Serata da ricordare per l'Arsenal, che festeggia la 100ª presenza nelle competizioni UEFA per club battendo lo Zurigo per 2-0 e rimanendo a punteggio pieno nella fase a gironi di UEFA Women's Champions League. Seconda vittoria anche per il Barcellona, mentre il Lione non va oltre il pari contro la Juventus e il Bayern batte il Benfica con una rimonta nel finale.

UEFA.com riepiloga le partite del giovedì della seconda giornata.

Risultati



Clicca sui risultati per rivivere la partita minuto per minuto e guardare gli highlights dalla mezzanotte CET.

Gruppo C

Le campionesse in carica del Lione pareggiano a Torino e rimangono alla ricerca della prima vittoria in questa edizione. La squadra francese si porta meritatamente in vantaggio nel primo tempo grazie alla conclusione di Lindsey Horan su un bel pallone di Wendie Renard, ma al 52' l'ottimo gioco di gambe di Barbara Bonansea costringe Melvine Malardon all'autogol. Nessuna delle due squadre riesce a fare la differenza nel finale.

Dopo la sorprendente vittoria per 5-1 in casa del Lione, l'Arsenal prosegue il suo ottimo inizio con un'altra comoda vittoria, che è anche il modo perfetto per festeggiare la 100esima partita in Women's Champions League/UEFA Women's Cup.

La squadra inglese va in vantaggio con uno splendido tiro al volo di Jordan Nobbs, poi Lina Hurtig raddoppia poco prima dell'intervallo. Seraina Piubel accorcia nel finale, ma la seconda rete personale di Hurtig chiude una gara sostanzialmente semplice.

Gruppo C In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti ARS Arsenal Ora in gioco 2 2 0 0 8 2 6 6 JUV Juventus Ora in gioco 2 1 1 0 3 1 2 4 LYO Lyon Ora in gioco 2 0 1 1 2 6 -4 1 ZUR Zürich Ora in gioco 2 0 0 2 1 5 -4 0

24 novembre: Zürich - Lyon, Juventus - Arsenal

Gruppo D

Il gol nel secondo tempo di Mariona Caldentey dalla linea di metà campo è il più bello segnato dal Barcellona, che conquista la seconda vittoria nel Gruppo D contro un vivace Rosengård. La squadra svedese resta a zero punti.

Il Barça si porta in vantaggio con due conclusioni perentorie di Aitana Bonmatí, ma il rasoterra vincente di Olivia Holdt a pochi secondi dall'intervallo ridà qualche speranza alle padrone di casa. Il portiere Teagan Micah nega la tripletta a Bonmatí con una serie di ottime parate, ma nel recupero Caldentey firma il poker da distanza ravvicinata.

Il gol del pareggio all'83 e quello decisivo al 98' di Georgia Stanway regalano il Bayern una vittoria in extremis dopo un provvisorio 2-0 per il Benfica.

Dopo un palo dalla distanza di Klara Bühl, Nycole Raysla porta in vantaggio le Aquile a 3' dall'intervallo. Cloé Lacasse raddoppia in contropiede per le padrone di casa, ma il colpo di testa vincente di Maximiliana Rall su calcio d'angolo e la doppietta di Stanway suggellano la seconda vittoria del Bayern, mentre il Benfica è condannato alla seconda sconfitta.

Gruppo D In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti BAR Barcelona Ora in gioco 2 2 0 0 13 1 12 6 BAY Bayern Ora in gioco 2 2 0 0 5 3 2 6 ROS Rosengård Ora in gioco 2 0 0 2 2 6 -4 0 BEN Benfica Ora in gioco 2 0 0 2 2 12 -10 0

24 novembre: Barcelona - Bayern, Benfica - Rosengård