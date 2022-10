Zürich - Juventus: statistiche, precedenti e giocatrici chiave

Lo Zurigo, che esordisce nella fase a gironi di UEFA Women's Champions League, inizia la stagione nel Gruppo C contro la Juventus, che nella scorsa edizione è approdata ai quarti di finale.

Le 23 volte campionesse di Svizzera, che non sono mai andate oltre gli ottavi di finale, sono state eliminate al primo turno di qualificazione la scorsa stagione, ma stavolta hanno battuto KÍ (6-0) e Apollon (1-0) prima del 10-0 complessivo al secondo turno contro l'SFK 2000 Sarajevo (7-0 t, 3-0 c).

Zürich - Juventus: le ultime

La Juventus, che ha vinto il quinto scudetto consecutivo, è stata eliminata ai quarti del 2021/22 dalle future campionesse del Lione, uscendo con un 4-3 complessivo nonostante la vittoria in rimonta per 2-1 all'andata a Torino.

Le bianconere erano arrivate seconde nel Gruppo A alle spalle del Wolfsburg, precedendo il Chelsea (finalista 2020/21) in uno spareggio a tre. La squadra di Joe Montemurro ha iniziato la fase a gironi di UEFA Women's Champions League 2021/22 vincendo 3-0 contro le svizzere del Servette a Ginevra il 6 ottobre 2021.

La Juve si è qualificata alla fase a gironi di quest'anno vincendo 3-1 in totale contro le campionesse di Danimarca dell'HB Køge (1-1 t, 2-0 c), dopo aver battuto le lussemburghesi del Racing Union per 4-0 e le israeliane del Qiryat Gat per 3-1 al primo turno.

Osservate speciali

Arianna Caruso della Juventus Juventus FC via Getty Images

Arianna Caruso

L'attaccante, 22 anni, ha segnato due gol nelle qualificazioni, in semifinale e in finale del primo turno.

Caruso è stata nominata Player of the Match nella prima gara della scorsa fase a gironi di UEFA Women's Champions League, segnando il primo gol nel 3-0 contro il Servette.

Con i 16 gol della scorsa stagione, ha stabilito il suo primato in carriera.

Caruso è una delle otto giocatrici che hanno vinto cinque scudetti con la Juventus.

È diventata la prima giocatrice a raggiungere le 100 presenze in bianconero a maggio 2021. A ottobre dello scorso anno ha rinnovato fino al 2024.

Caruso ha segnato sette gol in otto presenze con l'Italia nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2023. Solo Cristiana Girelli, sua compagna nella Juventus, ha segnato di più per le Azzurre nelle qualificazioni (otto reti).

Caruso ha segnato quattro gol nell'8-0 tra Italia e Moldavia nelle qualificazioni mondiali (2 settembre), firmando la sua prima tripletta in nazionale.

Fabienne Humm

L'attaccante, 35 anni, ha segnato quattro gol in altrettante partite di qualificazione alla fase a gironi 2022/23, compresa una tripletta nel 7-0 contro l'SFK 2000 Sarajevo all'andata del secondo turno.

Humm ha segnato cinque gol nell'8-0 tra Zurigo e Basilea in Super League il 25 settembre.

A giugno, l'attaccante ha segnato il gol del 2-2 ai supplementari nello spareggio per il titolo contro il Servette; dopo i supplementari ha trasformato un rigore e la sua squadra ha vinto 5-4.

L'attaccante gioca nello Zurigo dal 2009 e nel 2021/22 ha vinto il nono titolo con il club.

Humm ha concluso il campionato 2021/22 (play-off esclusi) come capocannoniere con 14 gol insieme a Sina Cavelti del Lucerna.

L'attaccante ha anche segnato due gol nella finale di Coppa di Svizzera vinta 4-1 contro il Grasshoppers ad aprile, quando la sua squadra ha conquistato la settima accoppiata campionato-coppa nazionale in 11 anni.

Humm è entrata nella storia della Coppa del Mondo femminile FIFA nel 2015 mettendo a segno una tripletta in cinque minuti nel 10-1 contro l'Ecuador: si tratta della più veloce nella storia del torneo.

Statistiche

Lo Zurigo ha vinto quattro partite europee su quattro in questa stagione, non subendo gol e segnandone 17.

La squadra svizzera ha aperto le marcature nei primi dieci minuti in tre delle quattro partite europee di questa stagione.

Lo Zurigo ha perso le ultime tre gare di UEFA Women's Champions League contro squadre italiane.

La Juventus ha vinto le due precedenti partite di UEFA Women's Champions League contro squadre svizzere, battendo il Servette 3-0 in trasferta e 4-0 in casa nella scorsa fase a gironi.

Le bianconere hanno perso solo due delle ultime 16 partite di UEFA Women's Champions League (V11 P3), non segnando in sole due gare.

La Juve ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite disputate nella fase a gironi.