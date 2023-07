Vincitrici della Women's Champions League e di Women's EURO

La UEFA Women's Cup è stata disputata per la prima volta nel 2001/02. Quasi un quarto di secolo dopo, UEFA Women's EURO 2025 offre la sesta possibilità di vincere i due massimi trofei continentali per club e per nazionali nella stessa estate.

Finora, solo 12 calciatrici tedesche hanno compiuto l'impresa: cinque nel 2005 e nel 2009, poi altre due nel 2013. Il Lione ha vinto la UEFA Women's Champions League nel 2017 e nel 2022, ma in nessuna delle due occasioni chi ha giocato la finale è arrivata alla successiva finale di Women's EURO.

Prima di EURO 2025 in Svizzera ci sono altre possibilità di scrivere la storia, perché nessuna giocatrice ha mai vinto una finale UEFA per club e la Coppa del Mondo FIFA o il torneo olimpico nello stesso anno. Ali Krieger ci è andata vicino, vincendo la finale di Coppa UEFA con il Francoforte nel 2008, ma è rimasta in panchina con gli Stati Uniti che hanno vinto l'oro alle Olimpiadi in Cina.

Diverse giocatrici del Barcellona hanno la possibilità di conquistare Champions League e Coppa del Mondo nel 2023, mentre nel 2024 c'è anche l'opportunità di vincere un trofeo per club e per nazionali nello stesso anno solare con la conclusione della prima UEFA Women's Nations League.

Per essere "doppie vincitrici", le giocatrici devono disputare entrambe le finali nello stesso anno.

Vincitrici della UEFA Women's Cup/UEFA Women's Champions League e di UEFA Women's EURO nella stessa stagione

2005: Turbine Potsdam e Germania

Britta Carlson

Ariana Hingst

Anja Mittag

Conny Pohlers

Petra Wimbersky

Linda Bresonik, Inka Grings e Simone Laudehr festeggiano la vittoria di Women's EURO con la Germania nel 2009 Bongarts/Getty Images

2009: Duisburg e Germania

Fatmire Alushi

Linda Bresonik

Inka Grings

Annike Krahn

Simone Laudehr

2013: Wolfsburg e Germania

Lena Goessling

Nadine Kessler

Nota: la UEFA Women's Cup è diventata UEFA Women's Champions League nel 2009/10