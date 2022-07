Vincitrici della Women's Champions League e di Women's EURO

La UEFA Women's Cup è stata disputata per la prima volta nel 2001/02. Due decenni dopo, UEFA Women's EURO 2022 è la quinta occasione in cui alcune giocatrici hanno la possibilità di vincere i trofei per club e per nazionali più importanti d'Europa nella stessa estate.

Highlights finale di Women's Champions League: Barcelona - Lyon 1-3

Giocatrici del Lyon che possono ancora vincere Women's EURO 2022 Selma Bacha

Delphine Cascarino

Melvine Malard

Griedge Mbock Bathy

Wendie Renard

Vincitrici della UEFA Women's Cup/UEFA Women's Champions League e di UEFA Women's EURO nella stessa stagione

2005: Turbine Potsdam e Germania

Britta Carlson

Ariana Hingst

Anja Mittag

Conny Pohlers

Petra Wimbersky

Linda Bresonik, Inka Grings e Simone Laudehr festeggiano la vittoria di Women's EURO con la Germania nel 2009 Bongarts/Getty Images

2009: Duisburg e Germania

Fatmire Alushi

Linda Bresonik

Inka Grings

Annike Krahn

Simone Laudehr

2013: Wolfsburg e Germania

Lena Goessling

Nadine Kessler

Nota: la UEFA Women's Cup è diventata UEFA Women's Champions League nel 2009/10