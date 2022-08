Il turno 1 di Women's Champions League inizia giovedì

La UEFA Women's Champions League 2022/23 inizia giovedì 18 agosto con le semifinali del turno 1. Tre giorni dopo si disputeranno finali e spareggi per il terzo posto.

Tutte le partite

Il turno 1 è uno dei due turni di qualificazione che precedono la fase a gironi a 16 squadre che prenderà il via a ottobre. Le qualificazioni sono divise in due percorsi: percorso Campioni e percorso Piazzate. Per entrambi i percorsi, il turno 1 prevede due fasi, entrambe con la formula del mini torneo in campo unico con gare singole a eliminazione diretta. I gironi sono composti da quattro squadre tranne due che sono da tre che contengono le teste di serie che sono qualificate di diritto alla finale.

Le vincitrici di ogni finale (11 del percorso campioni e quattro del percorso piazzate) raggiungono le squadre che entrano nel turno 2 (sorteggio il 1° settembre e partite di andata e ritorno alla fine dello stesso mese). Nel turno 2 le 24 squadre si sfideranno per gli ultimi 12 posti nella fase a gironi insieme al Lione campione in carica e alle altre qualificate di diritto Barcellona, Chelsea e Wolfsburg.

Highlights finale Women's Champions League: Barcellona - Lyon 1-3

Nelle semifinali del turno 1 ci sono in programma delle semifinali di alto profilo, tra cui spiccano quella tra il Glasgow City (arrivato due volte ai quarti di finale) contro gli esordienti della Roma, e quella tra gli ex vice campioni del Fortuna Hjørring contro i quattro volte campioni dell'Eintracht Frankfurt.

Tra le possibili finali invece spicca il rematch tra Manchester City e Real Madrid, che all'esordio nella competizione ha battuto a sorpresa il club inglese nel turno 2 della passata stagione e ha superato la fase a gironi. Come il Real, anche la Juventus inizia nel turno 1 dopo essere arrivato nella passata stagione ai quarti per la prima volta.

Chi gioca nella fase a gironi? In totale 16 squadre partecipano alla fase a gironi introdotta per la prima volta nella passata stagione: 4 qualificate di diritto: i detentori del Lyon e i vincitori dei campionati delle quattro federazioni più in alto nel ranking, ovvero Wolfsburg, Chelsea e Barcellona. 7 squadre provenienti dal percorso Campioni dopo il turno 2. 5 squadre provenienti dal percorso Piazzate dopo il turno 2.

Orario in CET

Percorso Piazzate

Sedici squadre partono da questa fase: le seconde delle federazioni dal settimo al 16esimo posto nel ranking e le terze delle federazioni dal primo al terzo posto nel ranking.

Le 16 squadre sono state suddivise tramite sorteggio in quattro mini tornei da quattro squadre.

Le vincitrici delle quattro finali andranno al turno 2, dove troveranno sei squadre qualificate di diritto. Cinque posti della fase a gironi sono in palio nel turno 2.

Gruppo 1 (club ospitante: Glasgow City)

18 agosto:

Semifinali

Paris FC - Servette FCCF (14:00)

Glasgow City - Roma (20:35)

21 agosto:

Spareggio terzo posto (13:00)

Finale (19:00)

Gruppo 2 (club ospitante: Rosenborg)

18 agosto:

Semifinali

FC Minsk - Slovácko (12:00)

Breidablik - Rosenborg (18:00)

21 agosto:

Spareggio terzo posto (11:00)

Finale (17:00)

Gruppo 3 (club ospitante: Fortuna Hjørring)



18 agosto:

Semifinali

Ajax - Kristianstad (14:00)

Fortuna Hjørring - Eintracht Frankfurt (19:00)

21 agosto:

Spareggio terzo posto (13:00)

Finale (18:00)

Gruppo 4 (club ospitante: Real Madrid)



Tutti i gol del Real Madrid nella fase a gironi 2021/22

18 agosto:

Semifinali

Manchester City - Tomiris-Turan (21:00)

Real Madrid - Sturm Graz (21:00)

21 agosto:

Spareggio terzo posto (11:00)

Finale (21:00)

Partono dal turno 2 Paris Saint-Germain

Bayern München

Arsenal

Sparta Praha

Häcken

Real Sociedad

Percorso Campioni

Le 42 squadre che accedono a questa fase sono i vincitori dei campionati delle federazioni dall'ottavo posto in giù nel ranking (Russia esclusa).

Le squadre sono state suddivise tramite sorteggio in 11 mini tornei a eliminazione diretta: nove da quattro squadre e tre da tre squadre.

Le vincitrici delle finali andranno al turno 2 dove tre sono qualificate di diritto. Sette posti della fase a gironi sono in palio nel turno 2.

Gruppo 1 (club ospitante: Pomurje)

18 agosto:

Semifinali

Valur - Hayasa (11:00)

Pomurje - Shelbourne (17:30)



21 agosto:

Spareggio terzo posto (11:00)

Finale (17:30)

Gruppo 2 (club ospitante: PAOK)

18 agosto:

Semifinali

PAOK - Swansea City (15:30)

Ferencváros - Rangers (20:00)

21 agosto:

Spareggio terzo posto (20:00)

Finale (15:30)

Gruppo 3 (club ospitante: Split)

18 agosto:

Semifinali

Vorskla-Kharkiv-2 - Lanchkhuti (11:00)

BIIK-Shymkent - Split (18:00)

21 agosto:

Spareggio terzo posto (11:00)

Finale (18:00)



Gruppo 4 (club ospitante: Apollon)

18 agosto:

Semifinali

Apollon LFC - RFS (16:30)

Zürich - KÍ Klaksvík (21:00)

21 agosto:

Spareggio terzo posto (21:00)

Finale (16:30)

Gruppo 5 (club ospitante: Łódź)

18 agosto:

Semifinali

Gintra - KuPS Kuopio (14:00)

Anderlecht - UKS SMS Łódź (20:00)



21 agosto:

Spareggio terzo posto (12:00)

Finale (18:00)

Gruppo 6 (club ospitante: Juventus)

Tutti i gol della Juventus nella fase a gironi 2021/22

18 agosto:

Semifinali

Flora Tallinn - Qiryat Gat (15:30)

Juventus - Racing Union (20:30)

21 agosto:

Spareggio terzo posto (15:30)

Finale (20:30)

Gruppo 7 (club ospitante: Universitatea Olimpia Cluj)

18 agosto:

Semifinali

SFK 2000 Sarajevo - Birkirkara (10:00)

Universitatea Olimpia Cluj - Glentoran (17:00)

21 agosto:

Spareggio terzo posto (10:00)

Finale (17:00)

Gruppo 8 (club ospitante: Twente)

18 agosto:

Semifinali

Benfica - Hajvalia (12:00)

Twente - Anenii Noi (18:00)

Highlights fase a gironi 2021/22: Häcken 1-2 Benfica

21 agosto:

Spareggio terzo posto (12:00)

Finale (18:00)

Gruppo 9 (club ospitante: Ljuboten)

18 agosto:

Semifinali

Dinamo-BSUPC - Lokomotiv Stara Zagora (11:00)

St Pölten - Ljuboten (17:00)

21 agosto:

Spareggio terzo posto (17:00)

Finale (11:00)

Gruppo 10 (club ospitante: Breznica Pljevlja)

18 agosto:

Semifinale

Breznica - Spartak Myjava (18:00)

21 agosto:

Finale

Vllaznia - Vincitrice semifinale (18:00)



Gruppo 11 (club ospitante: Spartak Subotica)



18 agosto:

Semifinale

Brann - ALG Spor (17:00)



21 agosto:

Finale

Spartak Subotica - Vincitrice semifinale (19:00)

Entrano nel percorso Campioni del turno 2 Slavia Praha

Rosengård

HB Køge

Conosciamo le contendenti

• KÍ Klaksvík e Sarajevo perteciperanno per il record di 20 volte (compresa l'era UEFA Women's Cup pre 2009). Il Sarajevo stabilirà un nuovo record assoluto di 20 partecipazioni consecutive, mentre il Brøndby ha mancato l'accesso per la prima volta dal suo debutto nella terza edizione della UEFA Women's Cup nel 2003/2004.

• L'Eintracht Frankfurt ha vinto quattro titoli quando si chiamava ancora FFC Frankfurt. Il Fortuna Hjørring è arrivato secondo nel 2002/03.

• Juventus e Real Madrid nella passata edizione hanno raggiunto i quarti di finale. Tra le squadre a caccia di un ritorno nella fase a gironi ci sono anche Benfica, Breidablik e Servette.

• Il Madrid ha battuto il Manchester City nel turno 2 della passata edizione qualificandosi alla fase a gironi; nella stessa fase il Servette ha battuto il Glasgow City.

• All'esordio: Brann (conosciuto fino al 2021 come Sandviken), KuPS, Ljuboten, Lokomotiv Stara Zagora, Rangers, Real Sociedad, Roma, Spartak Myjava, Tomiris-Turan, UKS SMS Łódź.

• Il Paris FC in passato era entrato come Juvisy e aveva raggiunto la semifinale 2012/13. Il Manchester City per due volte è arrivato in semifinale.

• Il Manchester City ha raggiunto due volte le semifinali e vanta in rosa le vincitrici di UEFA Women's EURO 2022: Lauren Hemp, Ellen White, Keira Walsh, Demi Stokes, Alex Greenwood, Ellie Roebuck e Chloe Kelly, decisiva col suo gol nel supplementari nella vittoria dell'Inghilterra in finale contro la Germania.

• Heather O'Reilly, vincitrice del Mondiale femminile FIFA e tre volte medaglia d'oro alle Olimpiadi, è tornata in attività dopo essersi ritirata per vestire la maglia dello Shelbourne.

Calendario della stagione

Turno 1 (mini tornei in sede unica)

Semifinali: 18 agosto

Finale primo/terzo posto: 21 agosto

Sorteggio turno 2

13:00 CET, 1 settembre, Nyon

Turno 2

Andata: 20/21 settembre

Ritorno: 28/29 settembre

Sorteggio fase a gironi

13:00 CET, 3 ottobre, Nyon

Fase a gironi

Giornata 1: 19/20 ottobre

Giornata 2: 26/27 ottobre

Giornata 3: 23/24 novembre

Giornata 4: 7/8 dicembre

Giornata 5: 15/16 dicembre

Giornata 6: 21/22 dicembre

Sorteggio quarti di finale e semifinali

13:00 CET, 20 gennaio, Nyon

Quarti di finale

Andata: 21/22 marzo

Ritorno: 29/30 marzo

Semifinali

Andata: 22/23 aprile

Ritorno: 29/30 aprile

Finale (PSV Stadion, Eindhoven)

3 o 4 giugno, da confermare