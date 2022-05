Anteprima finale di Women's Champions League, Barcelona - Lyon: guardarla, orario e probabili formazioni

Il Barcellona affronta il Lione nella finale di UEFA Women's Champions League 2022 sabato allo Juventus Stadium di Torino in quella che forse è la partita più attesa di sempre nel calcio femminile per club.

Le campionesse in carica del Barcellona hanno fatto molta strada dalla finale del 2019 persa 4-1 proprio contro il Lione, con tre gol di Ada Hegerberg prima dell'intervallo. Nella finale della scorsa stagione a Göteborg contro il Chelsea sono andate al riposo sul 4-0 e hanno difeso il risultato fino a conquistare il primo titolo.

L'unica sconfitta del Barça in questa stagione è stata quella per 2-0 nella semifinale di ritorno contro il Wolfsburg, iniziata sul parziale di 5-1 dopo una gara spettacolare davanti ai 90.000 tifosi del Camp Nou. Il capitano Alexia Putellas, vincitrice dei premi individuali più importanti nel calcio femminile, si appresta alla finale come attuale capocannoniere con 10 gol.

Il cammino del Lyon verso la finale di Women's Champions League

La marcia del Lione è stata meno spettacolare ma, un anno dopo aver interrotto un dominio quinquennale uscendo agli ottavi contro il Paris Saint-Germain, ha raggiunto la sua decima finale (record), sempre dal 2010. Mentre tre anni fa partiva favorito, a Torino sarà la probabileoutsider, ma con Hegerberg di nuovo in forma dopo un grave infortunio e il capitano Wendie Renard fresca di rinnovo, darlo per spacciato potrebbe essere un grosso errore.

Rispetto alla finale del 2019, forse il Lione è cambiato più del Barcellona, che si è rinforzato principalmente con Caroline Graham Hansen e Irene Paredes. La squadra francese non dovrebbe schierare dall'inizio giocatrici di lunga data come Sarah Bouhaddi, Eugénie Le Sommer e forse Amandine Henry, mentre Dzsenifer Marozsán è infortunata. Al loro posto potrebbero esserci nuove stelle come Christiane Endler (in porta), Ellie Carpenter, Damaris Egurrola, Lindsey Horan e Catarina Macario.

Barcellona - Lione in Europa Finale 2018/19: Lione - Barcellona 4-1 (Budapest) Quarti di finale 2017/18: Barcellona - Lione 1-3 tot. (andata 0-1, ritorno 1-2) Nelle sfide in due partite, la squadra indicata per prima ha giocato l'andata in casa

Statistiche

Il cammino del Barcellona verso la finale di Women's Champions League

Barcellona

Ultime sei partite: VVVSVV

Ultima partita: Barcellona - Atlético 2-1, 15/05

Situazione attuale: campione di Spagna, semifinale di Coppa della Regina

Lyon

Ultime sei partite (dalla più recente): VVVVVV

Ultima partita: Lyon - Paris FC 3-2, 08/05

Situazione attuale: 1a in Division 1 Féminine

Probabili formazioni

Barcellona: Paños; Torrejón, Paredes, Mapi León, Ouahabi; Losada, Guijarro, Putellas; Graham Hansen, Hermoso, Martens

Lione: Endler; Carpenter, Renard, Mbock Bathy, Bacha; Henry, Egurrola, Horan; D Cascarino, Hegerberg, Macario

Dove guardarla Tutte le partite della rinnovata UEFA Women's Champions League, dalla fase a gironi in poi, verranno trasmesse in diretta streaming su DAZN e YouTube. Il video YouTube sarà anche integrato nel MatchCentre di UEFA.com e su UEFA.tv per tutte le partite di UEFA Women's Champions League, con gli highlights a seguire dalla mezzanotte CET.

L'opinione dal campo

I gol di Hegerberg (Lyon) in questa stagione

Jonatan Giráldez, allenatore Barcellona: "In questa stagione, il [Lyon] ha provato vari moduli, con giocatrici diverse in ruoli diversi, ma di recente ha avuto un undici titolare abbastanza stabile. Loro sanno cosa vogliono. Hanno meritato di vincere in semifinale contro il PSG. Sarà una bella partita, dura e molto competitiva, ma ci prepariamo con fiducia".

Sonia Bompastor, allenatrice Lyon: "Sappiamo di giocare contro una squadra forte. Rispettiamo molto il Barcellona perché ha tanta qualità, sia a livello individuale che collettivo. Penso che oggi sia la squadra che gioca il calcio più bello, ma non basta per vincere. Anche noi abbiamo qualità. Dovremo giocare molto bene perché il Barcellona ha dimostrato di essere molto forte, ma siamo pronte".

Alexia Putellas, capitano Barcellona: "Avere l'opportunità di giocare nella squadra che tifavo da bambina è come un sogno. È come se questa non fosse la mia vita vera, perché sta andando meglio di quanto avrei mai potuto immaginare. Ora c'è un'altra finale di Champions League. Vincerla di nuovo era un altro sogno e non vediamo l'ora di viverlo con i tifosi. Tutta la stagione è stata un sogno".

Wendie Renard, capitano Lione: "Il Barcellona è campione in carica. È una grande squadra con grandi giocatrici. Ama il possesso palla e ha una filosofia di gioco. Che si tratti della squadra femminile o maschile, dei giovani o dei professionisti, gioca sempre lo stesso calcio. Spero solo che sia una bella finale: starà a noi metterlo in difficoltà il più possibile e vincere la partita".

Quali sono i premi per la vincitrice della Women's Champions League 2022? Il trofeo è alto 60 cm, pesa 10 chili ed è fatto di argento sterling. I manici a spirale e il corpo centrale evocano un'immagine di dinamismo e forza. La parte centrale riporta i nomi delle squadre vincitrici, a rappresentare la scalata verso la vetta del calcio femminile europeo. Il trofeo originale, che viene utilizzato alla cerimonia ufficiale di presentazione della finale, resta in custodia presso la UEFA. Alla squadra vincitrice viene consegnata una replica in scala 1:1. La squadra vincitrice riceve anche 40 medaglie d'oro, mentre le vicecampionesse ricevono 40 medaglie d'argento. La vincitrice guadagna un posto nella fase a gironi di UEFA Women's Champions League 2022/23 se non si è qualificata attraverso il campionato.