UEFA Women's Champions League: i numeri della stagione 2021/22

0 Il Paris Saint-Germain ha vinto le sei partite del girone senza subire gol, prima volta in una fase a gironi UEFA che prevede gare in casa e in trasferta.

Il gol di Malard ha fatto la storia

1 Il primo gol della nuova fase a gironi è stato segnato da una giocatrice del club più vincente della competizione, ovvero Melvine Malard del Lyon in casa dell'Häcken.

3 Tre club – HB Køge, Hoffenheim e Real Madrid – hanno raggiunto la fase a gironi alla prima partecipazione europea. Benfica, Juventus, Servette e WFC Kharkiv sono arrivate agli ottavi per la prima volta nel nuovo formato. Madrid e Juve sono arrivate ai quarti per la prima volta.

5 Il numero delle squadre che nella passata stagione sono arrivate ai quarti e che ci sono tornate quest'anno: Barcelona, Bayern München, Lyon, Paris e Wolfsburg.

8 Tabea Wassmuth del Wolfsburg ha chiuso come miglior marcatrice della fase a gironi con otto gol, due più di Jordyn Huitema. La calciatrice è poi arrivata a dieci gol e ha lo stesso numero di gol segnati da Alexia Putellas del Barcellona che però deve ancora disputare la finale.

10 Il Lyon è la prima squadra a raggiungere dieci finali e punta a estendere il record a otto successi.

11 Le prime tre squadre del Gruppo A hanno chiuso con 11 punti e per decidere la classifica avulsa si è ricorso alla differenza reti tra le tre squadre nei confronti diretti tra di loro. Wolfsburg e Juventus si sono qualificati alla fase a eliminazione diretta precedendo il Chelsea, vice campione della passata edizione.

13 Il numero di partite che il Lyon avrà giocato dopo la finale, nuovo record per una singola stagione. L'OL infatti ha iniziato nel turno 2 e dopo la finale supererà Arsenal, Juventus e Zvezda-2005, coi Gunners e la Juve che sono arrivati ai quarti partendo dal turno 1, eguagliando il record dello Zvezda nel 2008/09.

14 Qualificandosi ai quarti di finale, l'Arsenal è arrivato ai quarti per la 14esima volta in altrettante stagioni dall'edizione inaugurale del 2001/02; le Gunners detengono il record della competizione e precedono di una lunghezza il Lyon.

25 Il Paris ha avuto il miglior attacco della fase a gironi con 25 gol, uno più del Barcellona, l'altra squadra a chiudere il girone a punteggio pieno.

Highlights: Arsenal - Hoffenheim 4-0 

27 Il numero totale di gol messi a segno complessivamente nelle sei partite dell'Arsenal nella fase a gironi, di cui 14 fatti e 13 subiti. Le Gunners hanno scavalcato l'Hoffenheim al secondo posto per un solo gol nella differenza reti con le tedesche.



32,9 La massima velocità in km/h, registrata da una calciatrice nella competizione. A registrare questo record è stata Sveindís Jane Jónsdóttir del Wolfsburg.

45 Il Barcelona aveva vinto 45 partite ufficiali consecutive prima della sconfitta nel ritorno della semifinale in casa del Wolfsburg.

48 Le parate fatte da Kaylan Marckese dell'HB Køge, il numero massimo fatto da un portiere nella competizione, anche se i suoi interventi non sono serviti agli esordienti danesi a superare la fase a gironi.

I gol di Hegerberg del Lyon in questa edizione

50 Il primo gol europeo di Ada Hegerberg al ritorno da un infortunio, in trasferta col Benfica, è stato il suo 50esimo nella competizione col Lyon. La norvegese è la prima a raggiungere questo traguardo con un singolo club. Il suo bilancio complessivo è adesso 58 gol in altrettante partite (di cui quattro prima di passare all'OL).

88,7 La percentuale dei passaggi completati del Barcellona che hanno permesso di realizzare 37 gol in 284 tentativi in dieci partite in cui la media del possesso palla è stato del 66,3%.

100 Nell'andata della semifinale, Wendie Renard del Lyon è diventata la prima calciatrice a raggiungere le 100 presenze nella competizione: a Torino giocherà la sua 102esima partita e allungherà il suo record nelle prossime stagioni avendo firmato il prolungamento del contratto.

112 L'unico gol messo a segno ai supplementari (dopo la fase a gironi) in questa stagione è stato segnato da Ramona Bachmann a otto minuti dalla fine nel 2-2 del Paris nei quarti contro il Bayern.

216 I gol segnati dalla fase a gironi sino al termine delle semifinali, una media di 3,60 a partita ovvero uno ogni 25 minuti.

91.648 Il record di spettatori stabilito nella sfida tra Barcellona e Wolfsburg al Camp Nou (vinto dalle catalane) nell'andata della semifinale. Il precedente record era stato stabilito nel turno precedente sempre dal Barcellona al Camp Nou nei quarti contro il Real Madrid con 91.553 spettatori. Queste partite hanno portato il totale di spettatori di questa edizione (in attesa della finale) a oltre mezzo milione.