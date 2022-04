Anteprima andata semifinale Women's Champions League, Lyon - Paris : dove guardarla, orario e probabili formazioni

Lyon e Paris Saint-Germain si affrontano domenica all'OL Stadium per l'andata della semifinale di UEFA Women's Champions League.

Le due squadre si affronteranno in questa competizione per la sesta volta in otto stagioni eguagliando così il record della sfida tra Lyon e Wolfsburg. Al ritorno invece le due squadre si affronteranno per la decima volta in competizioni UEFA, raggiungendo il record stabilito a inizio stagione da Wolfsburg e Chelsea

Semifinale 2020: Paris - Lyon 0-1 

Lyon - Paris in Europa 2020/21, quarti di finale: Paris 0-1/2-1 Lyon (tot.: 2-2, vittoria Paris per i gol in trasferta) 2019/20, semifinale: Paris - Lyon 0-1 (Bilbao) 2016/17, finale: Lyon 0-0dts, 7-6dcr Paris (Cardiff) 2015/16, semifinale: Lyon 7-0/1-0 Paris (tot.: 8-0) 2014/15, ottavi di finale: Paris 1-1/1-0 Lyon (tot.: 2-1) La squadra scritta per prima ha giocato l'andata in casa nel doppio confronto

Stato di forma

Finale 2017: guarda la sequenza integrale dei rigori

Lyon

Ultime sei partite (la più recente per prima): VVVSVP

Ultima partita: Fleury 91 - Lyon 1-2, 17/04

Situazione attuale: 1° in Division 1 Féminine

Paris

Ultime sei partite: VPPVVV

Ultima partita: Paris - Issy 6-1, 16/04

Situazione attuale: 2° in Division 1 Féminine, finale Coupe de France

Probabili formazioni

Lyon: Endler; Carpenter, Mbock Bathy, Renard, Bacha; Horan, Henry, Macario; D Cascarino, Hegerberg, Malard

Squalificata: Egurrola

Paris: Votíková; Lawrence, Ilestedt, Dudek, Karchaoui; Diallo, Hamraoui, Geyoro; Diani, Katoto, Baltimore

Abolita regola gol in trasferta La regola dei gol in trasferta è stata abolita nelle competizioni UEFA per club. Se la sfida è in pareggio dopo i 90 minuti del ritorno, allora si andrà ai supplementari e ai rigori se necessario.

Le parole dal campo

