Semifinali di Women's Champions League: precedenti e stato di forma

Le semifinali di UEFA Women's Champions League determineranno le due squadre che si affronteranno il 21 maggio nella finale dello Juventus Stadium di Torino.

Esaminiamo le due sfide partendo dagli ultimi precedenti risalenti alla fase finale a otto squadre giocata in Spagna nel 2019/20 con gare uniche a eliminazione diretta.

Semifinali (22 aprile/da confermare e 30 aprile)

1: Barcellona - Wolfsburg

2: Lyon - Paris Saint-Germain Finale (21 maggio, Juventus Stadium, Torino)

Barcellona/Wolfsburg - Lyon/Paris

Barcellona - Wolfsburg

Andata: venerdì 22 aprile (18:45 CET)

Ritorno: sabato 30 aprile (18:00 CET)

Il Wolfsburg ha vinto tutte e tre le partite giocate contro il Barcellona, compreso la semifinale 2019/20 .

Bilancio semifinale

Barcellona: V2 S2

Wolfsburg: V5 S1

Fase a gironi, quarti di finale

Barcellona: prima Gruppo C (V6 P0 S0 GF24 GS1), V8-3tot. contro Real Madrid (V3-1t, V5-2c)

Wolfsburg: prima Gruppo A (V3 P2 S1 GF17 GS7), V3-1tot. contro Arsenal (P1-1t, V2-0c)

Precedenti in competizioni UEFA

Highlights semifinale 2020: Wolfsburg - Barcellona 1-0

Semifinale 2019/20

Wolfsburg - Barcellona 1-0 (gara unica, San Sebastián)

Quarti di finale 2013/14

Andata: Wolfsburg - Barcellona 3-0

Ritorno: Barcellona - Wolfsburg 0-2 (tot: 0-5)

Scontri diretti contro la possibile finalista

Barcellona contro...

Lyon G3 V0 P0 S3 GF2 GS7

Paris G6 V1 P2 S3 GF4 GS8

Wolfsburg contro...

Lyon G8 V2 P1 S5 GF8 GS16

Paris G2 V1 P0 S1 GF2 GS3

Lyon - Paris Saint-Germain

Andata: da confermare

Ritorno: sabato 30 aprile (21:00 CET)

Questa partita diventerà la più giocata di sempre in condivisione nelle competizioni UEFA femminili per club sia per partite singole (dieci, come Chelsea-Wolfsburg) che come sfide complessive (sei, come Lyon-Wolfsburg).

Highlights semifinale 2020: Paris - Lyon 0-1 

Bilancio semifinale

Lyon: V9 S2

Paris: V2 S3

Fase a gironi, quarti di finale

Lyon: prima Gruppo D (V5 P0 S1 GF19 GS2), V4-3tot. contro Juventus (S1-2t, V3-1c)

Paris: prima Gruppo B (V6 P0 S0 GF25 GS0), V4-3tot. contro Bayern München (V2-1t, P2-2c dts)

Precedenti in competizioni UEFA

Quarti di finale 2020/21

Andata: Paris - Lyon 0-1 

Ritorno: Lyon - Paris 1-2 (tot.: 2-2, Paris vittoria per i gol in trasferta)

Semifinale 2019/20

Paris - Lyon 0-1 (in gara unica a Bilbao)

2017: Lyon-Paris, guarda la sequenza integrale dei rigori

Finale 2016/17

Lyon - Paris 0-0 (7-6 dcr, Cardiff)

Semifinale 2015/16

Andata: Lyon - Paris 7-0 

Ritorno: Paris - Lyon 0-1 (tot.: 0-8)

Ottavi di finale 2014/15

Andata: Paris - Lyon 1-1 

Ritorno: Lyon - Paris 0-1 (tot.: 1-2)

Scontri diretti contro la possibile finalista

Lyon contro...

Barcellona G3 V3 P0 S0 GF7 GS2

Wolfsburg G8 V5 P1 S2 GF16 GS8

Paris Saint-Germain contro...

Barcellona G6 V3 P2 S1 GF8 GS4

Wolfsburg G2 V1 P0 S1 GF3 GS2

Le statistiche prendono in considerazione solo le competizioni femminili UEFA per club. I risultati acquisiti dopo i supplementari sono conteggiati come vittorie/sconfitte; tutte le gare andate ai rigori sono conteggiate come pareggi.