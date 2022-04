Conosciamo le semifinaliste di UEFA Women's Champions League

Le semifinaliste di UEFA Women's Champions League hanno dieci titoli e 18 finali raggiunte in quattro.

Vi presentiamo le quattro semifinaliste.

Verso Torino Semifinali (23/24 aprile e 30 aprile/1 maggio) Barcellona - Wolfsburg

Lyon - Paris Saint-Germain Finale (21 maggio, Juventus Stadium, Torino) Barcellona/Wolfsburg - Lyon/Paris



Barcellona - Wolfsburg

Barcellona (ESP, detentori)

Ranking UEFA (al termine del 2020/21): 2°

Come si è qualificato: campione in carica, campione di Spagna

Fase a gironi: prima Gruppo C (V6 P0 S0 GF24 GS1)

Quarti di finale: V8-3 tot. contro Real Madrid (V3-1 t, V5-2c)

Miglior marcatrice: Alexia Putellas 8

Scorsa stagione: campione

Palmares a livello nazionale: 7 campionati, 8 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: campione (2020/21)

Bilancio semifinale: Q2 E2

Highlights: Barcelona - Real Madrid 5-2 

Riepilogo stagione

La qualificazione dalla fase a gironi non è mai stata in dubbio dopo il 4-1 iniziale sull'Arsenal. La supremazia delle spagnole è stata evidente ancora una volta contro il Madrid, battuto in rimonta sia all'andata che al ritorno nei quarti in una cornice di pubblico da record che ha fatto registrare ben 91.553 spettatori al Camp Nou.

Allenatore: Jonatan Giráldez

Giocatrice chiave: Alexia Putellas

Lo sapevi?

Prima finalista della Spagna nel 2019 e vincitrice due anni dopo.

Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 3°

Come si è qualificato: secondo posto, Germania; V6-3tot. contro Bordeaux

Fase a gironi: primo Gruppo A (V3 P2 S1 GF17 GS7)

Quarti di finale: V3-1tot. contro Arsenal (P1-1 t, V2-0 c)

Miglior marcatrice (dalla fase a gironi in poi): Tabea Wassmuth 9

Scorsa stagione: quarti di finale

Palmares a livello nazionale: 6 campionati, 8 coppe

Miglior piazzamento in Europa: campione (2012/13, 2013/14)

Bilancio semifinale: Q5 E1

Miglior marcatrice: tutti i gol di Wassmuth col Wolfsburg

Riepilogo stagione

Al secondo turno è dovuto arrivare ai rigori per superare il Bordeaux, poi nel girone si è fatto rimontare due gol dal Chelsea dopo essere andato sul 3-1, e ha raccolto un solo punto in due partite contro la Juventus. Tuttavia grazie alle vittorie col Servette e al 4-0 sui rivali di sempre del Chelsea, ha superato il turno al rush finale. Recuperata nei minuti finali dall'Arsenal in trasferta, ha disputato l'ennesima grande prestazione in casa nel ritorno qualificandosi per la sfida contro il Barcellona in semifinale.

Allenatore: Tommy Stroot

Giocatrice chiave: Tabea Wassmuth

Lo sapevi?

Ha raggiunto sette volte la semifinale in dieci partecipazioni alla competizione dall'esordio nel 2012/13.

Lyon - Paris Saint-Germain

Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 1°

Come si è qualificato: secondo posto, Francia; V4-2tot. contro Levante

Fase a gironi: primo Gruppo D (V5 P0 S1 GF19 GS2)

Quarti di finale: V4-3tot. contro Juventus (S1-2 t, V3-1 c)

Miglior marcatrice: Catarina Macario 5

Scorsa stagione: quarti di finale

Palmares a livello nazionale: 14 campionati, 9 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: campione (2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, record)

Bilancio semifinale: Q9 E2

Guarda le sette vittorie del Lyon nella competizione

Riepilogo stagione

Ha superato il Levante al secondo turno e ha perso contro il Bayern nel girone ma è passato come primo grazie alla vittoria contro le bavaresi e a una serie di risultati favorevoli. Le francesi puntano a tornare sul tetto d'Europa dopo la debacle della passata stagione e adesso possono contare sul rientro dal lungo infortunio di Ada Hegerberg, già decisiva con le reti nell'andata e nel ritorno contro la Juventus. Le altre squadre sono avvertite.

Allenatrice: Sonia Bompastor

Giocatrice chiave: Ada Hegerberg

Lo sapevi?

Detiene i record della competizione per titoli vinti, finali, semifinali, partite giocate, gol segnati e striscia di imbattibilità più lunga, e in questa stagione Melvine Malard del Lyon ha segnato lo storico primo gol della fase a gironi.

Paris Saint-Germain (FRA)

Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 4°

Come si è qualificato: campione di Francia

Fase a gironi: prima Gruppo B (V6 P0 S0 GF25 GS0)

Quarti di finale: V4-3tot. contro Bayern München (V2-1t, P2-2c dts)

Miglior marcatrice: Jordyn Huitema 6

Scorsa stagione: semifinale

Palmares a livello nazionale: 1 campionato, 2 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: vice campione (2014/15, 2016/17)

Bilancio semifinale: Q2 E3

Highlights: il Paris supera il Bayern

Riepilogo stagione

Prima qualificata alla fase a eliminazione diretta dopo le vittorie sul Real Madrid in casa e in trasferta alla terza e quarta giornata, il PSG ha chiuso il girone col miglior attacco e miglior difesa (unica a non subire gol). Ai quarti ha vinto l'andata in casa del Bayern ma al ritorno al Parc des Princes ha subito la rimonta delle bavaresi andando ai supplementari e vincendo ai supplementari col gol decisivo di Ramona Bachmann.

Allenatore: Didier Ollé-Nicolle

Giocatrice chiave: Marie-Antoinette Katoto

Lo sapevi?

Nel Paris ci sono quattro medaglie d'oro olimpiche: Huitema, Stephanie Labbé, Ashley Lawrence (Canada 2021) e Sara Däbritz (Germania 2016).

Per vincitrici della Coppa si intende solo la coppa nazionale principale della federazione della nazione di riferimento. Il bilancio dei quarti di finale conta le sfide complessive (andata e ritorno) e non le singole gare di andata o ritorno.