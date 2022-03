Anteprima Women's Champions League, Paris Saint-Germain - Bayern München: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Il Paris Saint-Germain ha vinto 2-1 l'andata dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League contro il Bayern München in Baviera e adesso proverà a ripetersi nel ritorno al Parc des Princes.

La miglior marcatrice di sempre del Paris, Marie-Antoinette Katoto, ha segnato una doppietta a Monaco di Baviera prima del gol su calcio piazzato di Klara Bühl che ha riacceso le speranze del Bayern. La rete delle tedesche è stata la prima subita in questa edizione dalle due volte finaliste del Paris che hanno segnato 27 gol nelle sette vittorie ottenute fino a ora.

Le due squadre si sono affrontate al Parc des Princes quasi cinque anni fa in questa fase del torneo. In quell'occasione il Paris vinse 4-0 ribaltando la sconfitta per 1-0 dell'andata. Un Paris che ha perso una sola partita in stagione - contro il Lyon in trasferta a novembre (quattro giorni dopo la vittoria dell'OL nella fase a gironi contro il Bayern nello stesso stadio) - affronterà un Bayern rimaneggiato (per via delle assenze di Linda Dallmann, Jovana Damnjanović, Franziska Kett, Karólína Lea Vilhjálmsdóttir, Carina Wenninger e Sarah Zadrazil, alla quale si potrebbe aggiungere pure Bühl per infortunio) che proverà a ribaltare la sconfitta contro le francesi davanti a una capienza stimata di 20.000 spettatori (record di presenze per il club).

Highlights: Bayern - Paris 1-2 

Stato di forma

Paris

Ultime sei partite (la più recente per prima): VVVPVV

Ultima partita: Fleury 91 - Paris 2-4, 26/03 (semifinale Coppa di Francia)

Situazione attuale: 2° nella Division 1 Féminine, finale Coppa di Francia

Bayern

Ultime sei partite: VSVVVV

Ultima partita: Bayern - Essen 4-0, 27/03

Situazione attuale: 2° in Bundesliga, semifinale Coppa di Germania

Abolita regola gol in trasferta La regola dei gol in trasferta è stata abolita dalle competizioni UEFA per club. Se la partita è in pareggio per numero di gol dopo i 90 minuti del ritorno, la gara andrà ai supplementari e poi, se necessario, ai rigori.

Probabili formazioni

Katoto elogia la mentalità da 'big match' del Paris

Paris: Votíková; Lawrence, De Almeida, Ilestedt, Karchaoui; Geyoro, Hamraoui, Diallo; Diani, Katoto, Baltimore

Salta la semifinale d'andata in caso di cartellino: De Almeida

Bayern: Leitzig; Glas, Simon, Viggósdóttir, Gwinn; Magull, Kumagai; Beenensteyn, Lohmann, Rall; Schüller

Squalificata: Asseyi

Le parole dal campo

Didier Ollé-Nicolle, allenatore Paris: "Voglio fare un appello ai tifosi. Spero che ci saranno più di 20.000 tifosi allo stadio [al Parc des Princes]. Non sarà facile qualificarci in semifinale. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi a sostenerci. Sarà un ritorno difficile e tirato".

Lea Schüller, attaccante Bayern: "Abbiamo giocato un gran primo tempo [a Monaco] e una buona partita nel complesso. Al ritorno possiamo battere il PSG a Parigi".