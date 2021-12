Quarti di finale Women's Champions League quarter-finals: chi può affrontare chi?

Le otto qualificate ai quarti di finale di UEFA Women's Champions League sono state confermate in vista del sorteggio di lunedì, trasmesso in diretta streaming alle 13:00 CET, che stabilirà il resto delle sfide sulla strada per Torino. Esaminiamo i potenziali avversari di ogni squadra e i loro precedenti negli scontri diretti.

Nei quarti di finale, le quattro vincitrici dei gironi saranno teste di serie e sorteggiate contro le quattro seconde dei gironi, anche se nessuna vincitrice del gruppo può incontrare la seconda del proprio gruppo. La seconda classificata del girone giocherà l'andata in casa. Eventuali altre restrizioni saranno annunciate prima del sorteggio. Il sorteggio delle semifinali è completamente aperto.

Vincitrici gruppi (teste di serie)

A: Wolfsburg (GER)

B: Paris Saint-Germain (FRA)

C: Barcelona (ESP, holders)

D: Lyon (FRA) Seconde nei gruppi (non teste di serie)

A: Juventus (ITA)

B: Real Madrid (ESP)

C: Arsenal (ENG)

D: Bayern München (GER)

Le statistiche si applicano solo alle competizioni UEFA per club femminili. I risultati dopo i tempi supplementari contano come vittorie/sconfitte, tutte le partite che sono andate ai rigori contano come pareggi. Indicate le sedi delle finali una tantum o delle partite di mini-tornei.

Può affrontare nei quarti: Lyon, Paris, Wolfsburg

Altre potenziali avversarie in semifinale/finale: Barcelona, Bayern, Juventus, Real Madrid

Lyon beat Arsenal to the 2011 final Icon Sport via Getty Images

Precedenti

Lyon G5 V0 P1 S4 F4 S11

2010/11 semifinali: S0-2t, S2-3c (tot: 2-5)

2008/09 secondo turno di qualificazione: S0-3 (Lyon)

2007/08 quarti: P0-0t, S2-3c (tot: 2-3)

Paris G1 V0 P0 S0 F1 S2

2019/20 quarti: S1-2 (San Sebastián)

Wolfsburg G2 V0 P0 S2 F1 S4

2012/13 semifinali: S1-2t, S0-2c (tot: 1-4)

Barcelona G4 V2 P0 S2 F8 S8

Bayern N/A

Juventus N/A

Real Madrid N/A



Può affrontare nei quarti: Bayern, Juventus, Real Madrid

Altre potenziali avversarie in semifinale/finale: Arsenal, Lyon, Paris, Wolfsburg

Precedenti

Bayern G2 V2 P0 S0 F2 S0

2018/19 semifinali: V1-0t, W1-0c (tot: 2-0)

Juventus G2 V2 P0 S0 F4 S1

Sedicesimi 2019/20: V2-0t, V2-1c (tot: 4-1)

Real Madrid N/A

Arsenal G4 V2 P0 S2 F8 S8

Lyon G3 V0 P0 S3 F2 S7

Paris G6 V1 P2 S3 F4 S8

Wolfsburg G3 V0 P0 S3 F0 S6



Può affrontare nei quarti: Barcelona, Paris, Wolfsburg

Altre potenziali avversarie in semifinale/finale: Arsenal, Juventus, Lyon, Real Madrid

Precedenti

Barcelona G2 V0 P0 S2 F0 S2

2018/19 semifinali: S0-1c, S0-1t (tot: 0-2)



Paris G2 V1 P0 S1 F1 S4

2016/17 quarti: V1-0c, L0-4t (tot: 1-4)

Wolfsburg N/A

Arsenal N/A

Juventus N/A

Lyon G3 V1 P0 S2 F3 S4

Real Madrid N/A



Può affrontare nei quarti: Barcelona, Lyon, Paris

Altre potenziali avversarie in semifinale/finale: Arsenal, Bayern, Real Madrid, Wolfsburg

Barcelona ended Juve's second European campaign in 2019/20 Getty Images

Precedenti

Barcelona G2 V0 P0 S2 F1 S4

Sedicesimi 2019/20: S0-2c, S1-2t (tot: 1-4)

Lyon G2 V0 P0 S2 F2 S6

Sedicesimi 2020/21: S2-3c, S0-3t (tot: 2-6)

Paris N/A

Arsenal N/A

Bayern N/A

Real Madrid N/A

Wolfsburg G2 V1 P1 S0 F4 S2

Può affrontare nei quarti: Arsenal, Juventus, Real Madrid

Altre potenziali avversarie in semifinale/finale: Barcelona, Bayern, Paris, Wolfsburg

Precedenti

Arsenal G5 V4 P1 S0 F11 S4

2010/11 semi-finals: V2-0c, V3-2t (tot: 5-2)

2008/09 secondo turno di qualificazione: V3-0 (Lyon)

2007/08 quart: P0-0c, V3-2t (tot: 3-2)



Juventus G2 V2 P0 S0 F6 S2

Sedicesimi 2020/21: V3-2t, V3-0c (tot: 6-2)



Real Madrid N/A



Barcelona G3 V3 P0 S0 F7 S2

Bayern G3 V2 P0 S1 F4 S3

Paris G8 V4 P2 S2 F12 S4

Wolfsburg G8 V5 P1 S2 F16 S11



Highlights quarti 2019/20: Arsenal - Paris 1-3

Può affrontare nei quarti: Arsenal, Bayern, Juventus

Altre potenziali avversarie in semifinale/finale: Barcelona, Lyon, Real Madrid, Wolfsburg

Precedenti

Arsenal G1 V1 P0 S0 F2 S1

2019/20 quarti: V2-1 (San Sebastián)

Bayern G2 V1 P0 S1 F4 S1

2016/17 quarti: S0-1t, V4-0c (tot: 4-1)

Juventus N/A



Barcelona G6 V3 P2 S1 F8 S4

Lyon G8 V P2 S4 F4 S12

Real Madrid G2 V2 P0 S0 F6 S0

Wolfsburg G2 V1 P0 S1 F3 S2

Può affrontare nei quarti: Barcelona, Lyon, Wolfsburg

Altre potenziali avversarie in semifinale/finale: Arsenal, Bayern, Paris, Juventus

Precedenti

Barcelona N/A

Lyon N/A

Wolfsburg N/A

Arsenal N/A

Bayern N/A

Paris G2 V0 P0 S2 F0 S6

Juventus N/A

Highlights finale 2013: Wolfsburg - Lyon 1-0

Può affrontare nei quarti: Arsenal, Bayern, Real Madrid

Altre potenziali avversarie in semifinale/finale: Barcelona, Juventus, Lyon, Paris

Precedenti

Arsenal G2 V2 P0 S0 F4 S1

2012/13 semifinali: V2-1c, V2-0f (tot: 4-1)

Bayern N/A

Real Madrid N/A

Barcelona G3 V3 P0 S0 F6 S0

Lyon G8 V2 P1 S5 F11 S16

Paris G2 V1 P0 S1 F2 S3