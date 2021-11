Women's Champions League: le ipotesi di qualificazione

La situazione attuale Qualificate ai quarti di finale: Barcelona, Paris Saint-Germain*

*Primo posto nel girone Possono qualificarsi alla quinta giornata: Arsenal, Bayern München, Chelsea, Juventus, Lyon, Real Madrid Non possono arrivare tra le prime due: HB Køge, Servette

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE

Gruppo A

Chelsea (10) - Juventus (7), Servette (0) - Wolfsburg (5)

Il Chelsea si qualifica ed è matematicamente primo se vince, oppure se pareggia e il Wolfsburg non vince. Il Chelsea sarà comunque qualificato se il Wolfsburg non vince.

La Juventus si qualifica se vince e il Wolfsburg non vince, oppure se pareggia e il Wolfsburg perde.

Il Wolfsburg non può arrivare tra le prime due se non vince e la Juventus vince, oppure se perde e la Juve non perde.

Il Servette non può arrivare tra le prime due.

Gruppo B

WFC Kharkiv (4) - Paris Saint-Germain (12), Breidablik (1) - Real Madrid (6)

Il Paris è matematicamente primo nel girone.

Il Madrid si qualifica se vince e il Kharkiv non vince.

Il Kharkiv non può arrivare tra le prime due se non vince e il Madrid vince.

Il Breidablik deve vincere con almeno cinque gol di scarto e sperare che il Kharkiv non vinca per rimanere in gara.

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE

Gruppo C

HB Køge (0) - Hoffenheim (3), Arsenal (9) - Barcelona (12)

Il Barcelona è qualificato ai quarti di finale. Sarà matematicamente primo se non perde contro l'Arsenal.

L'Arsenal passa il turno se non perde o se l'Hoffenheim non vince.

L'Hoffenheim deve vincere e sperare in una sconfitta dell'Arsenal per rimanere in gara.

L'HB Køge non può arrivare tra le prime due.

Gruppo D

Häcken (3) v Bayern München (7), Benfica (4) - Lyon (9)

Il Lyon passa il turno se non perde o se Häcken e Bayern pareggiano. Sarà matematicamente primo se vince e il Bayern non vince.

Il Bayern si qualifica se vince e il Benfica non vince, oppure se pareggia e il Benfica perde.

Il Benfica non può arrivare tra le prime due se non vince e il Bayern vince, oppure se pareggia e il Bayern non perde.

L'Häcken non può arrivare tra le prime due se non vince.

Ultimo aggiornamento: 19 novembre