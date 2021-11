UEFA Women's Champions League: guida alla quarta giornata

La seconda parte della nuova fase a gironi di UEFA Women's Champions League inizia con le partite di mercoledì e giovedì, quando si giocheranno a campi invertiti le stesse gare della terza giornata e potrebbero già venire fuori le prime qualificate ai quarti di finale.

Con partite in casa e in trasferta fino a metà dicembre, e trasmesse in diretta in tutto il mondo su DAZN/YouTube, le 16 contendenti sono più che mai sotto i riflettori del calcio mondiale. Vi raccontiamo alcuni big match della quarta giornata.

Calcio d'inizio in CET, clicca sul link per guardare il live streaming

Mercoledì 17 novembre

Gruppo C: Hoffenheim - Barcelona (18:45), Arsenal - HB Køge (21:00)

Gruppo D: Häcken - Benfica (18:45), Bayern München - Lyon (21:00)

Giovedì 18 novembre

Gruppo A: Wolfsburg - Juventus (18:45), Chelsea - Servette (21:00)

Gruppo B: Breidablik - WFC Kharkiv (18:45), Real Madrid - Paris Saint-Germain (21:00)

Le partite da non perdersi

Highlights: Lyon - Bayern 2-1 

Il Bayern alla ricerca del riscatto, il Lyon punta alla qualificazione

Le due sfide tra Lyon e Bayern erano già sotto i riflettori dal momento del sorteggio. La gara d'andata di mercoledì in Francia non ha deluso le aspettative, col Bayern che si è visto rimontare il vantaggio iniziale e poi battere con la rete sul finale di Amandine Henry. Le bavaresi adesso hanno cinque punti di distacco dalla capolista Lyon, dopo il pari a sorpresa della prima giornata in casa del Benfica, la vittoria sul BK Häcken e la sconfitta contro le francesi alla terza giornata.

Il Lyon invece ha vinto tre partite su tre e potrebbe già qualificarsi in caso di vittoria contro un Bayern che invece non può ancora qualificarsi matematicamente ma vorrebbe mandare un chiaro segnale d'intenti facendo risultato contro le sette volte campionesse del Lyon.

Highlights: Barcelona - Hoffenheim 4-0 

L'Hoffenheim contro le campionesse in carica

Dopo aver battuto AC Milan e Rosengård nel cammino di qualificazione alla fase a gironi, e dopo aver superato l'HB Køge 5-0 alla prima giornata, l'Hoffenheim ha subito due pesanti sconfitte alla seconda e terza giornata contro Arsenal e Barcellona perdendo 4-0 entrambe le gare.

Con la vittoria alla terza giornata contro l'Hoffenheim, le campionesse in carica del Barcellona potrebbero qualificarsi evitando la sconfitta, mentre l'Hoffenheim sa che un altro passo falso li porterebbe potenzialmente a -6 dal secondo posto dell'Arsenal.

Highlights: Juventus - Wolfsburg 2-2 

La Juve vuole continuare a sognare

Lo Juventus Stadium ospiterà la finale di maggio, con le bianconere che hanno giocato le ultime due partite in quella cornice che fino a ora ha fatto registrare il record italiano di spettatori per questa competizione. Nella prima partita allo Stadium alla seconda giornata, le bianconere hanno perso 2-1 col Chelsea, mentre martedì scorso hanno evitato la sconfitta contro il Wolfsburg solo nei minuti di recupero grazie al gol del pari di Cristiana Girelli. Ciò significa che giovedì Wolfsburg e Chelsea saranno matematicamente qualificate con una vittoria mentre la Juventus volerà in Germania con un punto di distanza dal secondo posto occupato dalle tedesche e la necessità di ottenere un risultato positivo.

Considerando che la Juve non si è mai qualificata agli ottavi di questa competizione, le bianconere sono giustamente considerate outsider di un girone che contiene le due volte campionesse del Wolfsburg e le vice campionesse 2020/21 del Chelsea. La Juventus tuttavia si sta dimostrando più competitiva di quanto molti si aspettassero e ha esibito grinta e carattere da grande. La capitana Sara Gama ha detto: "Non abbiamo giocato il nostro miglior calcio, ma abbiamo recuperato un punto e questo è un bene per noi. Lotteremo fino alla fine cercando di raggiungere la qualificazione. Dobbiamo avere un approccio migliore [in Germania] e giocare un calcio migliore".

Spunti interessanti

Highlights: Paris - Real Madrid 4-0 

• Nel Gruppo B, Madrid e Paris possono entrambe qualificarsi se la squadra di casa dovesse vincere e in contemporanea la partita di Breidablik-Kharkiv terminasse in pareggio. Ma essendo ancora a punteggio pieno dopo la vittoria per 4-0 sul Madrid dello scorso martedì, il Paris proverà a vincere ancora una volta per blindare il primo posto con due giornate d'anticipo. Il Madrid dall'altro lato, dopo aver superato il Manchester City nel secondo turno giocando d'attesa, potrebbe provare a ripetere quella tattica per dimostrare di essere all'altezza dell'elite del calcio europeo.

• HB Køge e Servette sono a zero punti e voleranno entrambe a Londra per affrontare rispettivamente Arsenal e Chelsea dopo essere state travolte in casa da queste ultime, e dovranno fare risultato per restare in corsa. Il Benfica, sorprendente nel pareggio col Bayern e sfortunato nella sconfitta interna per 1-0 con l'Häcken, è consapevole che una sconfitta in Svezia potrebbe spegnere i sogni di qualificazione ai quarti di finale.

Le date

Fase a gironi

Quinta giornata: 8/9 dicembre

Sesta giornata: 15/16 dicembre

Sorteggio quarti di finale e semifinali

20 dicembre

Quarti di finale

Andata: 22/23 marzo

Ritorno: 30/31 marzo

Semifinali

Andata: 23/24 aprile

Ritorno: 30 aprile/1 maggio

Finale (Juventus Stadium, Torino)

Data da confermare