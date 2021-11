Women's Champions League: le partite di martedì

Paris Saint-Germain e Chelsea centrano le vittorie più eclatanti del martedì della terza giornata di UEFA Women's Champions League, mentre la Juventus agguanta il pareggio allo scadere contro il Wolfsburg.

UEFA.com riepiloga tutte le partite.

Clicca sui risultati per rivivere la partita minuto per minuto. Guarda gli highlights.

Gruppo A

Davanti a un pubblico di 12.782 spettatori, il più grande di sempre per una partita di calcio femminile in Svizzera, il Chelsea dà spettacolo e chiude il primo tempo sul 6-0. Dopo il primo gol di Melanie Leupolz ne arrivano quattro in 10 minuti (due di Sam Kerr e due di Fran Kirby), mentre Jessie Fleming firma il sesto prima dell'intervallo. Guro Reiten fissa il punteggio all'inizio della ripresa e lascia il Servette a zero punti e zero gol segnati nel girone. Tra le fila del Chelsea, da segnalare l'ingresso dalla panchina di Maren Mjelde dopo quasi otto mesi di assenza per infortunio.

Cristiana Girelli pareggia in extremis e manda in delirio i 12.789 spettatori dello Juventus Stadium, che a maggio ospiterà la finale, mantenendo le bianconere a una lunghezza dal Wolfsburg (secondo). Le ospiti iniziano meglio ma passano in svantaggio quando Girelli concretizza la prima occasione della Juve. Lena Lattwein pareggia quasi subito con un tiro dalla distanza. Nella ripresa, Tabea Wassmuth firma il 2-1 per il Wolfsburg, che però perde Felicitas Rauch per doppia ammonizione. In superiorità numerica, la Juventus riesce a strappare un punto al 91' con Girelli.

18 novembre: Wolfsburg - Juventus (18:45 CET), Chelsea - Servette (21:00 CET)

Gruppo B

Le squadre scendono in campo a punteggio pieno, ma è il Paris a chiudere la serata con tre punti di vantaggio nel cammino verso i quarti di finale. Dopo il gol del vantaggio di Marie-Antoinette Katoto, Sara Däbritz raddoppia al 41'. Nella ripresa, un preciso colpo di testa di Katoto e un'autorete di Rocío Gálvez fissano il punteggio.

Le due squadre, ancora senza vittorie nel Gruppo B, guadagnano i primi punti nel girone ma non riescono a segnare. Ad andare più vicino al gol è il Kharkiv al quarto d'ora della ripresa: da 5 metri, Lyubov Shmatko si avventa su un colpo di testa di Birgül Sadıkoğlu ma conclude debolmente, consentendo a Telma Ívarsdóttir di parare in tuffo.

18 novembre: Breidablik - WFC Kharkiv (18:45 CET), Real Madrid - Paris Saint-Germain (21:00 CET)