UEFA Women's Champions League: guida alle partite di mercoledì

Due big del torneo si sfidano mercoledì nella fase a gironi di UEFA Women's Champions League.

Con partite in casa e in trasferta fino a metà dicembre trasmesse in tutto il mondo su DAZN/YouTube, le 16 contendenti sono più che mai sotto i riflettori del calcio mondiale. Vi raccontiamo cosa prevede la serata.



Orario calcio d'inizio in CET

Gruppo C: Barcelona - Hoffenheim (18:45), HB Køge - Arsenal (18:45)

Gruppo D: Benfica - Häcken (21:00), Lyon - Bayern München (21:00)



Le partite da non perdersi

Highlights quarti di finale 2020: Lyon-Bayern 2-1

Lyon e Bayern nuovamente avversarie

Il nuovo corso del Lyon è iniziato in maniera convincente, con le francesi che andranno a +5 sul Bayern in caso di vittoria. Le bavaresi hanno pareggiato 0-0 in casa del Benfica nella prima giornata e con una vittoria tornerebbero prepotentemente in corsa per il primo posto.

Entrambe possono affidarsi ai precedenti: il Lyon ha vinto 2-1 il quarto di finale secco a eliminazione diretta di Bilbao nell'agosto 2020, ma questa estate il Bayern ha vinto 4-2 in un torneo amichevole a Tolosa - partita nella quale le bavaresi erano andate sul 4-0 prima di subire due gol da Amel Majri e Wendie Renard.

Certo, quella era una partita di pre-campionato in cui mancavano tante giocatrici importanti, ma il Bayern sembra aver superato il Wolfsburg come squadra di punta della Germania, almeno per ora. Questa trasferta a Lione rappresenta quindi un'occasione perfetta per mostrare il pedigree europeo che hanno costruito nelle ultime due stagioni.

Guardando avanti

• Seguendo lo stesso schema delle partite delle fasi a gironi dei club maschili, tutte queste partite saranno invertite alla quarta giornata, con le gare di ritorno dei gruppi C e D che si giocheranno mercoledì prossimo. I primi quarti di finale potrebbero essere decisi allora, anche se tutto dipende dai risultati della terza giornata.

Le date

Fase a gironi

Quarta giornata: 17/18 novembre

Quinta giornata: 8/9 dicembre

Sesta giornata: 15/16 dicembre

Sorteggio quarti di finale e semifinali

20 dicembre

Lo Juventus Stadium di Torino ospiterà la finale UEFA via Getty Images

Quarti di finale

Andata: 22/23 marzo

Ritorno: 30/31 marzo

Semifinali

Andata: 23/24 aprile

Ritorno: 30 aprile/1 maggio

Finale (Juventus Stadium, Torino)

Data da confermare