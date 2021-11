UEFA Women's Champions League: guida alla terza giornata

La fase a gironi di UEFA Women's Champions League riprende con le partite di martedì e mercoledì dove alcuni club potrebbero già qualificarsi ai quarti e altri sono alla ricerca di punti preziosi per tornare in corsa.

Con partite in casa e in trasferta fino a metà dicembre trasmesse in tutto il mondo su DAZN/YouTube, le 16 contendenti sono più che mai sotto i riflettori del calcio mondiale. UEFA.com vi racconta le sfide più interessanti della terza giornata.



Orario calcio d'inizio in CET

Martedì

Gruppo A: Servette - Chelsea (18:45), Juventus - Wolfsburg (21:00)

Gruppo B: WFC Kharkiv - Breidablik (18:45), Paris Saint-Germain - Real Madrid (21:00)

Mercoledì

Gruppo C: Barcelona - Hoffenheim (18:45), HB Køge - Arsenal (18:45)

Gruppo D: Benfica - Häcken (21:00), Lyon - Bayern München (21:00)



Le partite da non perdersi

Highlights: Real Madrid 5-0 Breidablik

Parigi crocevia della stagione

Solo in uno dei quattro gironi ci sono ancora due squadre a punteggio pieno - e adesso si affronteranno in due sfide che probabilmente decideranno le sorti del Gruppo B. Fino a ora né Paris né Real hanno subito un solo gol, ed entrambe hanno vinto 5-0 in casa alla seconda giornata con triplette nel primo tempo rispettivamente di Jordyn Huitema contro il Kharkiv e Caroline Møller contro il Breidablik.

Le due volte finaliste del PSG - che hanno battuto il Lyon in Francia e in Europa nella passata stagione - sono naturalmente favorite per il passaggio del turno, ma le esordienti del Madrid si stanno dimostrando all'altezza del più blasonato Paris. Nel secondo turno il Real ha eliminato il Manchester City qualificandosi alla fase a gironi e adesso si avvicina con fiducia al test probabilmente più difficile della stagione. Tuttavia il loro rendimento europeo contrasta con un inizio di stagione deludente in campionato.

Highlights: Juventus-Chelsea 1-2

La Juve vuole vincere per i tifosi e per la classifica

La partita contro il Wolfsburg sarà la seconda allo Juventus Stadium in questa edizione. Nella seconda giornata in casa contro il Chelsea, ben 16.871 spettatori hanno riempito gli spalti - record di questa edizione prima dei quarti e record italiano in competizioni femminili UEFA per club.

Tuttavia in quella partita il Chelsea è tornato a casa con i tre punti dopo aver vinto 2-1, lasciando la Juve a un punto dai Blues e dal Wolfsburg. Un'altra sconfitta costringerebbe la formazione italiana a un risultato positivo in casa del Wolfsburg nove giorni dopo. Le bianconere però l'ultima volta erano quasi riuscite a fermare le vice campionesse del 2020/21 quindi la partita è aperta a ogni risultato.

Le due volte campionesse del Wolfsburg sono falcidiate dagli infortuni in questo momento ma il loro feeling col gol è sempre alle stelle, come dimostra il 3-3 in casa del Chelsea e il 5-0 ai danni del Servette.

Highlights quarti di finale 2020: Lyon-Bayern 2-1

Lyon e Bayern nuovamente avversarie

Il nuovo corso del Lyon è iniziato in maniera convincente, con le francesi che andranno a +5 sul Bayern in caso di vittoria. Le bavaresi hanno pareggiato 0-0 in casa del Benfica nella prima giornata e con una vittoria tornerebbero prepotentemente in corsa per il primo posto.

Entrambe possono affidarsi ai precedenti: il Lyon ha vinto 2-1 il quarto di finale secco a eliminazione diretta di Bilbao nell'agosto 2020, ma questa estate il Bayern ha vinto 4-2 in un torneo amichevole a Tolosa - partita nella quale le bavaresi erano andate sul 4-0 prima di subire due gol da Amel Majri e Wendie Renard.

Certo, quella era una partita di pre-campionato in cui mancavano tante giocatrici importanti, ma il Bayern sembra aver superato il Wolfsburg come squadra di punta della Germania, almeno per ora. Questa trasferta a Lione rappresenta quindi un'occasione perfetta per mostrare il pedigree europeo che hanno costruito nelle ultime due stagioni.

Guardando avanti

• Seguendo lo stesso schema delle partite delle fasi a gironi dei club maschili, tutte queste partite saranno invertite alla quarta giornata, con le gare di ritorno dei gruppi C e D sette giorni dopo e i gruppi A e B in azione la sera successiva. I primi quarti di finale potrebbero essere decisi allora, anche se tutto dipende dai risultati della terza giornata.

Le date

Fase a gironi

Terza giornata: 9/10 novembre

Quarta giornata: 17/18 novembre

Quinta giornata: 8/9 dicembre

Sesta giornata: 15/16 dicembre

Sorteggio quarti di finale e semifinali

20 dicembre

Lo Juventus Stadium di Torino ospiterà la finale UEFA via Getty Images

Quarti di finale

Andata: 22/23 marzo

Ritorno: 30/31 marzo

Semifinali

Andata: 23/24 aprile

Ritorno: 30 aprile/1 maggio

Finale (Juventus Stadium, Torino)

Data da confermare