Seconda giornata Women's Champions League: vincono Lyon, Barcellona, Arsenal e Bayern

Le campionesse in carica della UEFA Women's Champions League del Barcellona e le sette volte vincitrici del Lyon vanno a sei punti; l'Arsenal vince una partita fondamentale contro l'Hoffenheim mentre il Bayern Monaco mostra i muscoli in casa contro l'Häcken.

UEFA.com vi racconta tutte le partite della seconda giornata.

Clicca su ogni risultato per vedere la cronaca testuale della partita.

Gruppo C

Le campionesse della Danimarca, battute 5-0 dall'Hoffenheim nella gara d'apertura, giocano una grande partita all'esordio in casa nella competizione, sfiorando il vantaggio dopo un solo minuto e resistendo agli assalti del Barcellona per un tempo. Nella ripresa però le campionesse in carica cambiano marcia e vanno in gol con Fridolina Rolfö e Jennifer Hermoso.

Highlights: Arsenal - Hoffenheim 4-0

L'Arsenal si riscatta dalla sconfitta per 4-1 in casa del Barcellona vincendo 4-0 tra le mura amiche contro l'Hoffenheim che raggiunge a quota tre punti. La capitana delle Gunners, Kim Little, diventa la nona calciatrice a raggiungere i 40 gol nelle competizioni UEFA per club, segnando il suo terzo rigore con l'Arsenal. Prima della pausa, le padrone di casa raddoppiano con Tobin Heath che segna il suo primo gol col club. Nella ripresa va in gol anche Vivianne Miediema e sul finale le Gunners vanno sul 4-0 con Leah Williamson.

10 novembre: Barcellona - Hoffenheim (18:45 CET), HB Køge - Arsenal (18:45 CET)

Gruppo D

Highlights: Bayern - Häcken 4-0

Il Bayern, costretto al pari dal Benfica nella prima giornata, vince la sua prima parita del Gruppo D infliggendo la seconda sconfitta consecutiva all'Häcken. La squadra di casa apre le marcature all'8' con Lea Schüller e raddoppia tre minuti dopo con la stessa calciatrice su un cross di Giulia Gwinn. Nella ripresa Linda Dallmann prima colpisce una traversa e poi segna il 3-0, e infine nei minuti di recupero le bavaresi chiudono definitivamente la partita col gol di Jovana Damnjanović.

Il Lyon travolge il Benfica con le reti di Melvine Malard, Daniëlle van de Donk, Catarina Macario e la doppietta di Kadeisha Buchanan andando a sei punti. Buchanan e Van de Donk segnano in rapida successione verso la mezz'ora di gioco, poi gli altri tre gol vengono messi a segno nell'arco di dieci minuti del secondo tempo.