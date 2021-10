UEFA Women's Champions League: le partite di giovedì

Una settimana dopo l'inizio della prima fase a gironi, la UEFA Women's Champions League prosegue giovedì con le partite della seconda giornata.

UEFA.com vi racconta le sfide più interessanti, tutte trasmesse in diretta in tutto il mondo su DAZN/YouTube.

Calcio d'inizio in CET

Gruppo C: HB Køge - Barcellona (18:45), Arsenal - Hoffenheim (21:00)

Gruppo D: Bayern München - Häcken (18:45), Lyon - Benfica (21:00)

Le partite da non perdersi

L'HB Køge pronto al riscatto

Poco più di un anno fa, l'HB Køge non aveva mai giocato nella massima serie femminile danese. Ma grazie agli investimenti degli americani, l'HB Køge non solo ha ottenuto la promozione nel 2020, ma la scorsa stagione ha messo fine a un duopolio di due decenni di Brøndby e Fortuna Hjørring nella corsa al titolo danese. A gennaio 2020 gli investitori avevano parlato di un piano quinquennale per raggiungere la Champions League che invece è arrivata in meno di due stagioni grazie alla vittoria nel secondo turno contro lo Sparta Praha, club abituato a questi palcoscenici da anni. Tuttavia, l'HB Køge nella prima giornata è stato travolto per 5-0 dall'Hoffenheim in trasferta, mentre il Barcellona ha iniziato la sua difesa del titolo con 4-1 sull'Arsenal.

Highlights: Barcellona - Arsenal 4-1 

Häcken ancora una volta contro il Bayern

Il BK Häcken è un nome nuovo nella UEFA Women's Champions League, ma non lo è il club; come Göteborg FC infatti ha raggiunto i quarti di finale nel 2011/12 e 2012/13 e ha vinto il suo primo titolo svedese l'anno scorso. Dopo alcuni problemi finanziari, la società è stata rilevata dal vicino club maschile Häcken, permettendo di mantenere una squadra altamente competitiva guidata da Stina Blackstenius. Ricordi contrastanti per il club che nel ritorno dei sedicesimi di finale del 2019 in Germania contro il Bayern ha vinto grazie alla rete di Rebecka Blomqvist (oggi al Wolfsburg) a nove minuti dalla fine, anche se alla fine le svedesi non sono passate per i gol in trasferta dato che all'andata avevano perso 2-1. Dal canto suo il Bayern schiera due calciatrici svedesi, ovvero Hanna Glas e Sofia Jakobsson. Nessuna delle due squadre ha vinto nella prima giornata: l'Häcken ha perso 3-0 contro il Lione mentre il Bayern ha pareggiato 0-0 in casa del Benfica.

Le altre partite

• Altra unica squadra tra le 16 contendenti della fase a gironi che ha giocato l'edizione inaugurale 2001/02 della Coppa UEFA femminile, l'Arsenal ha tanta esperienza contro avversari tedeschi. All'esordio europeo, l'Hoffenheim è l'ultima squadra della Frauen Bundesliga ad affrontare i Gunners in quella che è una sfida tra le squadre che hanno beneficiato maggiormente del cambiamento del format che prevede che le terze delle prime sei federazioni si qualifichino direttamente alla fase a gironi. Dati i risultati contrastanti nella prima giornata, per l'Arsenal è una sfida fondamentale per tornare in gioco mentre per l'Hoffenheim è l'occasione per allungare sul terzo posto.

• Il Benfica affronterà per la prima volta le sette volte vincitrici della Women's Champions League in quella che si presenta già come una sfida decisiva del girone. Le francesi sono reduci da una vittoria per 5-0 mentre le portoghesi hanno pareggiato 0-0 contro il Bayern.

Le date

Fase a gironi

Seconda giornata: 13/14 ottobre

Terza giornata: 9/10 novembre

Quarta giornata: 17/18 novembre

Quinta giornata: 8/9 dicembre

Sesta giornata: 15/16 dicembre

Sorteggio quarti e semifinali

20 dicembre

Quarti di finale

Andata: 22/23 marzo

Ritorno: 30/31 marzo

Semifinali

Andata: 23/24 aprile

Ritorno: 30 aprile/1 maggio

Finale (Juventus Stadium, Torino)

Data da decidere