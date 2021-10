Dove guardare la Women's Champions League: DAZN e YouTube

Tutte le partite della rinnovata UEFA Women's Champions League, dalla fase a gironi in poi, verranno trasmesse in diretta streaming su DAZN e YouTube.

Per le prime due stagioni (2021/22 e 2022/23) dell'innovativo accordo quadriennale, i tifosi potranno guardare in diretta e on demand tutte le 61 partite dalla fase a gironi in poi su DAZN, e gratuitamente sul canale YouTube di DAZN in tutto il mondo ad eccezione di Medio Oriente, Nord Africa (MENA) - dove però i diritti includono clip e highlights -, Cina e i suoi territori.

Altri detentori dei diritti di trasmissione:

Medio Oriente/Nord Africa (Algeria, Bahrain, Ciad, Gibuti, Egitto, Iran, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Mauritania, Marocco, Oman, Palestina (comprese la Striscia di Gaza e la Cisgiordania), Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Sudan, Siria, Tunisia, Emirati Arabi Uniti, Yemen): beIN

Lo stream di YouTube verrà inoltre embeddato nei MatchCentres e su UEFA.tv per tutte le partite della UEFA Women's Champions League ai link sottostanti, con highlights a seguire a mezzanotte:

Calcio d'inizio in orario CET

Prima giornata

Martedì 5 ottobre

Gruppo C: Hoffenheim - HB Køge (18:45), Barcellona - Arsenal (21:00)

Gruppo D: Häcken - Lyon (18:45), Benfica - Bayern München (21:00)

Mercoledì 6 ottobre

Gruppo A: Servette - Juventus (18:45), Chelsea - Wolfsburg (21:00)

Gruppo B: WFC Kharkiv - Real Madrid (18:45), Breidablik - Paris Saint-Germain (21:00)

Seconda giornata

Mercoledì 13 ottobre

Gruppo A: Wolfsburg - Servette (18:45), Juventus - Chelsea (21:00)

Gruppo B: Paris Saint-Germain - WFC Kharkiv (18:45), Real Madrid - Breidablik (21:00)

Giovedì 14 ottobre

Gruppo C: HB Køge - Barcellona (18:45), Arsenal - Hoffenheim (21:00)

Gruppo D: Bayern München - Häcken (18:45), Lyon - Benfica (21:00)

Terza giornata

Martedì 9 novembre

Gruppo A: Servette - Chelsea (18:45), Juventus - Wolfsburg (21:00)

Gruppo B: WFC Kharkiv - Breidablik (18:45), Paris Saint-Germain - Real Madrid (21:00)

Mercoledì 10 novembre

Gruppo C: Barcellona - Hoffenheim (18:45), HB Køge - Arsenal (18:45)

Gruppo D: Benfica - Häcken (21:00), Lyon - Bayern München (21:00)

Quarta giornata

Mercoledì 17 novembre

Gruppo C: Hoffenheim - Barcellona (18:45), Arsenal - HB Køge (21:00)

Gruppo D: Häcken - Benfica (18:45), Bayern München - Lyon (21:00)

Giovedì 18 novembre

Gruppo A: Wolfsburg - Juventus (18:45), Chelsea - Servette (21:00)

Gruppo B: Breidablik - WFC Kharkiv (18:45), Real Madrid - Paris Saint-Germain (21:00)

Quinta giornata

Mercoledì 8 dicembre

Gruppo A: Servette - Wolfsburg (18:45), Chelsea - Juventus (21:00)

Gruppo B: WFC Kharkiv - Paris Saint-Germain (18:45), Breidablik - Real Madrid (21:00)

Giovedì 9 dicembre

Gruppo C: HB Køge - Hoffenheim (18:45), Arsenal - Barcellona (21:00)

Gruppo D: Häcken - Bayern München (18:45), Benfica - Lyon (21:00)

Sesta giornata

Mercoledì 15 dicembre

Gruppo C: Barcellona - HB Køge (21:00), Hoffenheim - Arsenal (21:00)

Gruppo D: Bayern München - Benfica (18:45), Lyon - Häcken (18:45)

Giovedì 16 dicembre

Gruppo A: Juventus - Servette (21:00), Wolfsburg - Chelsea (21:00)

Gruppo B: Real Madrid - WFC Kharkiv (18:45), Paris Saint-Germain - Breidablik (18:45)