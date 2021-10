Fase a gironi di UEFA Women's Champions League: anteprima Servette - Juventus

Il Servette, che nel 2020/21 ha vinto per la prima volta la Women's Super League Svizzera, affronta la Juventus campione d'Italia. Entrambe le squadre sono per la prima volta tra le migliori 16 della UEFA Women’s Champions League..

Les Grenat hanno raggiunto il secondo turno delle qualificazioni battendo 1-0 il Glentoran e l'Åland United, quindi hanno superato il Glasgow City ai gol in trasferta (1-1 c, 2-1 t).

La formazione di Ginevra ha esordito nelle competizioni UEFA la scorsa stagione, uscendo ai sedicesimi contro l'Atlético Madrid con un 9-2 complessivo.

La Juventus, vincitrice del quarto scudetto consecutivo la scorsa stagione, ha un incentivo in più perché la finale di UEFA Women’s Champions League 2022 si giocherà a Torino.

Le bianconere hanno superato Kamenica Sasa (12-0) e St. Pölten (4-1) al primo turno, quindi hanno eliminato il Vllaznia con un 3-0. Nelle tre edizioni precedenti sono sempre uscite ai sedicesimi.

Osservate speciali - Servette

Jade Boho Sayo

L'attaccante, 35 anni, è approdata a Ginevra quest'estate dopo tre anni in Spagna al Logroño. Nelle qualificazioni ha segnato tre gol in quattro presenze.

Alyssa Lagonia

Vincitrice del suo secondo campionato la scorsa stagione, la centrocampista ha anche giocato un anno a Verona, conquistando un quarto posto in Serie A prima di trasferirsi in Svizzera al Neunkirch nel 2014.

Sandy Maendly

L'attaccante ha giocato per quattro anni in Italia, vincendo tre campionati con AGSM Verona (2014/15) e Torres (2011/12 e 2012/13). Con quest'ultima squadra è anche arrivata ai quarti della competizione (2012/13 e 2013/14).

Osservati speciali - Juventus

Spiegazione del nuovo format della Women’s Champions League

Sara Gama

Il difensore, 32 anni, ha vinto il suo quinto campionato la scorsa stagione. Aveva trionfato anche con il Brescia nel 2015/16.

La giocatrice ha anche militato per due stagioni nel Paris (2013-15) e ha raggiunto la finale di UEFA Women’s Champions League 2015 persa 2-1 contro il Frankfurt.

A novembre 2020, il capitano bianconero è diventata la prima vicepresidente donna dell'Associazione Italiana Calciatori (AIC).

Cristiana Girelli

Girelli è stata la prima giocatrice della Juventus a raggiungere i 50 gol in tutte le competizioni. È stata la miglior marcatrice della Serie A con 16 gol nel 2019/20 e con 22 la scorsa stagione.

Nelle qualificazioni per questa fase a gironi ha segnato quattro gol in altrettante presenze. Negli ultimi nove campionati, ovvero dal 2012, è sempre andata in doppia cifra.

In totale ha vinto otto scudetti: tre con il Verona, due con il Brescia e tre con la Juventus.

Lina Hurtig

L'attaccante, 26 anni, è approdata alla Juventus ad agosto 2020 dopo tre anni in Svezia al Linköpings, con cui ha vinto il campionato nel 2017.

La nazionale svedese ha vinto il titolo europeo Under 19 nel 2012, battendo la Spagna ai supplementari in Turchia.

Inoltre, si è classificata terza in Coppa del Mondo FIFA 2019 in Francia e ha vinto l'argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Statistiche

I cinque gol più belli della UEFA Women's Champions League 2020/21

• Il Servette ha collezionato tre vittorie e un pareggio nelle quattro gare di UEFA Women’s Champions League di questa stagione

• Jade Boho Sayo ha segnato in tre partite di UEFA Women’s Champions League su quattro in questa edizione

• La scorsa stagione, la Juventus è uscita ai sedicesimi contro il Lione, sette volte vincitore della UEFA Women’s Champions League

• La scorsa stagione, la Juventus ha vinto ben 22 partite di campionato su 22, conquistando il quarto titolo consecutivo

• Le campionesse d'Italia hanno segnato 19 gol e ne hanno subito uno solo nelle quattro gare europee di questa stagione