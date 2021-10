UEFA Women's Champions League: calendario e risultati

La prima fase a gironi della UEFA Women's Champions League è iniziata. Calendario confermato, con sei giornate in poco più di due mesi.

Col nuovo formato, le 16 contendenti si affronteranno in quattro gironi con gare in casa e in trasferta, fino all'ultima giornata del 15 e 16 dicembre. Le prime due di ogni girone si qualificano ai quarti di finale.

I gironi Gruppo A: Chelsea (ENG), Wolfsburg (GER), Juventus (ITA), Servette (SUI)



Gruppo B: Paris Saint-Germain (FRA), Breidablik (ISL), Real Madrid (ESP), WFC Kharkiv (UKR)



Gruppo C: Barcellona (ESP, campione in carica), Arsenal (ENG), Hoffenheim (GER), HB Køge (DEN)



Gruppo D: Bayern München (GER), Lyon (FRA), Häcken (SWE), Benfica (POR)

Orari d'inizio CET

Prima giornata

Martedì 5 ottobre

Gruppo C: Hoffenheim - HB Køge 5-0, Barcelona - Arsenal 4-1

Gruppo D: Häcken - Lyon 0-3, Benfica - Bayern München 0-0

Mercoledì 6 ottobre

Gruppo A: Servette - Juventus 0-3, Chelsea - Wolfsburg 3-3

Gruppo B: WFC Kharkiv - Real Madrid 0-1, Breidablik - Paris Saint-Germain 0-2

Seconda giornata

Mercoledì 13 ottobre

Gruppo A: Wolfsburg - Servette (18:45), Juventus - Chelsea (21:00)

Gruppo B: Paris Saint-Germain - WFC Kharkiv (18:45), Real Madrid - Breidablik (21:00)

Giovedì 14 ottobre

Gruppo C: HB Køge - Barcelona (18:45), Arsenal - Hoffenheim (21:00)

Gruppo D: Bayern München - Häcken (18:45), Lyon - Benfica (21:00)

Terza giornata

Martedì 9 novembre

Gruppo A: Servette - Chelsea (18:45), Juventus - Wolfsburg (21:00)

Gruppo B: WFC Kharkiv - Breidablik (18:45), Paris Saint-Germain - Real Madrid (21:00)

Mercoledì 10 novembre

Gruppo C: Barcelona - Hoffenheim (18:45), HB Køge - Arsenal (18:45)

Gruppo D: Benfica - Häcken (21:00), Lyon - Bayern München (21:00)

Quarta giornata

Mercoledì 17 novembre

Gruppo C: Hoffenheim - Barcelona (18:45), Arsenal - HB Køge (21:00)

Gruppo D: Häcken - Benfica (18:45), Bayern München - Lyon (21:00)

Giovedì 18 novembre

Gruppo A: Wolfsburg - Juventus (18:45), Chelsea - Servette (21:00)

Gruppo B: Breidablik - WFC Kharkiv (18:45), Real Madrid - Paris Saint-Germain (21:00)

Quinta giornata

Mercoledì 8 dicembre

Gruppo A: Servette - Wolfsburg (18:45), Chelsea - Juventus (21:00)

Gruppo B: WFC Kharkiv - Paris Saint-Germain (18:45), Breidablik - Real Madrid (21:00)

Giovedì 9 dicembre

Gruppo C: HB Køge - Hoffenheim (18:45), Arsenal - Barcelona (21:00)

Gruppo D: Häcken - Bayern München (18:45), Benfica - Lyon (21:00)

Sesta giornata

Mercoledì 15 dicembre

Gruppo C: Barcelona - HB Køge (21:00), Hoffenheim - Arsenal (21:00)

Gruppo D: Bayern München - Benfica (18:45), Lyon - Häcken (18:45)

Giovedì 16 dicembre

Gruppo A: Juventus - Servette (21:00), Wolfsburg - Chelsea (21:00)

Gruppo B: Real Madrid - WFC Kharkiv (18:45), Paris Saint-Germain - Breidablik (18:45)

Le date della fase a eliminazione diretta

Sorteggio quarti di finale e semifinali

20 dicembre

Quarti di finale

Andata: 22/23 marzo

Ritorno: 30/31 marzo

Semifinali

Andata: 23/24 aprile

Ritorno: 30 aprile/1 maggio

Finale (Juventus Stadium, Torino)

Data da confermare